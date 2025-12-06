美國最貴獨角獸誕生 SpaceX估值8000億美元
華爾街日報5日披露，SpaceX即將啟動新一輪二級市場股份出售，最新估值目標上看8000億美元，一舉超越OpenAI，躍居全美最具價值的未上市企業。
知情人士指出，SpaceX財務長布雷特約翰森近期已向投資人說明此次出售安排。若以8000億美元計算，估值幾乎是上一回（約4000億美元）二級股份交易的兩倍。多位高層也坦言，公司正評估在2026年啟動IPO的可能性。
稍早《The Information》也報導SpaceX正與投資人討論上市時機，但公司對外並未做出回應。
近年SpaceX的重要性急速攀升，已從火箭發射服務擴展為美國政府不可或缺的基礎設施供應商。除了承攬NASA與政府衛星任務，旗下「星鏈」（Starlink）網路更覆蓋從美國偏遠山區到俄烏戰爭前線。
投資人普遍認為，SpaceX在火箭發射領域的壟斷地位，加上星鏈逾800萬活躍用戶的成長，是估值不斷攀升的主因。
依照SpaceX慣例，公司每年會進行約兩次「要約收購」，讓早期投資人與員工得以出售持股、實現資金變現；這家成立近25年的企業迄今仍未正式上市。
SpaceX目前在德州設有總部，服務從商業衛星客戶到NASA等政府單位，同時也與五角大廈及情報機構密切合作，執行發射與軌道任務。馬斯克曾於今年6月在X平台表示，SpaceX 2025年營收預估可逼近155億美元。
