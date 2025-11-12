美國最長政府關門即將結束！川普擬12日晚間簽署撥款法案
美國聯邦眾議院（House of Representatives）於美東時間12日晚間正朝著1項關鍵表決邁進，預計將通過結束美國史上最長政府關門的短期撥款法案，為這場長達43天的政治僵局畫下句點。
根據議程安排，眾議院將就這項臨時撥款案進行表決，一旦獲得通過，聯邦政府預計可重新開門運作，至少持續至明年1月底。白宮方面則確認，總統川普（Donald Trump）已表態願意簽署該法案，使之正式生效。最終表決預計在美東時間晚間7點至7點半之間進行。
這項眾院投票是在參議院（Senate）於2天前通過同案後展開的。此前，共和黨（Republican）在參院多數派與8名民主黨（Democratic）議員達成協議，終於打破自10月1日以來導致政府停擺的僵局。
然而，多數民主黨參議員仍選擇投下反對票，原因在於法案並未納入擴大版稅務抵免（enhanced tax credits）條款，該條款原本可惠及數以百萬計透過《平價醫療法案》（Affordable Care Act，俗稱歐巴馬健保）市場購買健保的美國民眾。
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）於12日在白宮新聞簡報會上表示，川普總統已準備好於當晚簽署參議院版法案，以結束聯邦政府的部分停擺。
「川普總統期待以親筆簽名，終結這場造成嚴重損害的民主黨式政府關門，我們希望簽署儀式將於今晚稍晚舉行。」李維特在簡報中說道。
李維特還聲稱：「今晚，多虧共和黨的努力，白宮非常有信心這場停擺將劃下句點。然而，民主黨魯莽製造的政府停擺所造成的傷害，不能被遺忘。」
這場長達數月的政府停擺，使數十萬名聯邦員工被迫放無薪假或延遲薪資發放，公共服務及行政機構運作受到嚴重影響，也削弱了外界對華府政治運作能力的信任。
