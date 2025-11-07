美國最高法院允許特朗普政府要求在護照上註明出生性別

[Getty Images]

美國最高法院暫時允許特朗普政府要求所有新護照上必須顯示持證人出生時的生理性別。

由保守派主導的最高法院於當地時間週四（11月6日）凍結了馬薩諸塞州下級法院的一項命令，該命令原本禁止美國政府改變其政策，同時讓法律程序繼續進行。

法院表示：「在護照上顯示持有者的出生時性別，並不比顯示其出生國更違反平等保護原則。」

特朗普上任第一天便簽署行政命令，僅承認兩種性別，導致美國發行僅標示「男性」或「女性」的護照，依據個人出生時記錄的性別。

前任拜登政府則允許人們自行選擇護照上的性別，並在由國務院發行的旅行文件中新增第三種選項——「X」。

這被視為特朗普政府的勝利——是最高法院緊急議程上的最新一例——意味著在近期內，美國護照持有者無法在新發或續簽的護照上顯示其選擇的身份認同。

根據這項無簽名的命令，特朗普政府的新政策「僅僅是證明一個歷史事實，而不會對任何人施加差別待遇」。

最高法院還表示，政府「很可能在實質上勝訴」，這顯示大法官們傾向在案件正式到達時發佈最終裁決支持這項要求。

不過，三位自由派大法官表示異議，投下反對票。

本案原告包括跨性別活動家阿什·拉扎勒斯·奧爾（Ash Lazarus Orr）、另外四名跨性別美國人，以及兩名非二元性別人士。他們認為，性別領域的限制構成騷擾，並可能導致針對跨性別者的暴力行為。

特朗普簽署關於護照性別標示的行政命令後不久，美國演員亨特·莎弗（Hunter Schafer）表示，她收到的新護照將其性別列為「男性」而非「女性」時感到震驚，並批評該政策。

這位影集《高校18禁》（Euphoria，又譯《亢奮》）明星說：「這並沒有真正改變我或我的跨性別身份，然而，它確實讓生活變得更艱難一些。」

最高法院的決定，正值共和黨總統持續終止前任對跨性別美國人的政策，以及多元、平等與包容（DEI）相關措施之際。

美國國務院自1992年以來，便允許護照上的性別標示與出生時性別不同，前提是提供醫療證明文件。

今年4月，馬薩諸塞州波士頓的一名法官表示，特朗普政府的政策很可能構成基於性別的歧視。這位拜登任命的茱莉亞·科比克法官（Judge Julia Kobick）表示，該政策根植於對跨性別美國人的「非理性偏見」，違反了美國憲法第五修正案下的平等保護權利。

6月，科比克發佈命令，禁止該政策的執行。

週四的異議意見中，最高法院大法官凱坦吉·布朗·傑克遜（Ketanji Brown Jackson）指責法院的六位保守派大法官「大膽地迴避明顯的公平結果」（senseless sidestepping of the obvious equitable outcome），並稱這已成為「不幸的結果」（unfortunate pattern）。

她寫道：「本院再次為立即性的傷害鋪平道路，卻沒有足夠（或實際上任何）正當理由。」「因為我無法默許這種無意義卻痛苦的公平裁量扭曲，我對此表示異議。」

特朗普的首席檢察官、司法部長潘·邦迪（Pam Bondi）將法院的暫停令視為司法部在最高法院緊急議程上的「第24場勝利」而慶祝。

美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio，魯比歐）形容這是特朗普總統和「常識」的「巨大勝利」！

最高法院在過去幾個月內，已在類似涉及性別意識形態的案件中，對總統作出有利裁決。

5月，它暫時允許政府執行禁止跨性別人士服役軍隊的禁令，這特朗普普透過另一項行政命令所推動的。政府還推動限制未成年人跨性別醫療照護的政策，以及禁止跨性別女性參與女子運動團隊。

今年8月，最高法院也允許政府終止國家衛生研究院（National Institutes of Health）與DEI目標、性別認同及新冠病毒相關的各種研究補助金。