美國最高法院未裁決 川普關稅違憲與否仍難定

眾所矚目的美國對等關稅是否合憲的審理案，美國最高法院20日並未做出判決，接下來法院將休庭，結果最快還得等1個月才會出爐。

美國股市20日在等待法院審理結果，以及川普(Donald Trump）堅持買下格陵蘭島，新一輪全球貿易戰恐一觸即發的不安氣氛中崩跌，道瓊工業指數重挫870.74點，跌幅1.76%，納斯達克指數大跌561.07點，跌幅2.39%，標準普爾500指數下挫143.15點，或2.06%。

多數法官對川普關稅持質疑態度

川普去年援引1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對幾乎所有國家加徵10%至50%的關稅，並以打擊芬太尼為由對加拿大、墨西哥和中國單獨徵收關稅。美國最高法院審理的重點在於川普繞過國會徵收關稅是否越權。

根據去年11月5日的法院辯論，大多數法官對川普是否有權引用IEEPA表示質疑，反對關稅者因而燃起希望，期待法院儘速推翻川普的關稅措施。

假使判決結果對川普不利，恐削弱他任內可使用的經濟籌碼。川普買下格陵蘭島的盤算可能也會窒礙難行。川普為了買下格陵蘭島而槓上歐洲國家，威脅它們若阻止美國，將付出關稅不停增加的代價，從2月1日起為10%，6月1日增至25%。

對貿易商而言，川普敗訴是它們最希望看到的結果。根據《彭博社》（Bloomberg），假使法院裁決川普關稅違憲，貿易商2025年起繳納的關稅可望退款，估計約1,300億美元。

貝森特：川普敗訴可能性極小

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾樂觀表示，法院推翻川普關稅的可能性極小，即便敗訴，也會有新的關稅會接手在隔日生效。

美國貿易代表 Jamieson Greer 先前接受《紐約時報》（New York Times）訪問也表示，即便法院做出不利的判決，川普也不會停手，將立刻引用其他法律授權來替代。

從官員們的談話可知，無論如何川普是否敗訴，他都不會放棄施加關稅的措施。專家認為，貝森特指的是美國政府可能引用1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條。

關稅措施被推翻也無妨，川普有替代方案

TD Cowen分析師指出，不論IEEPA審理最終結果如何，232條款仍會是一項強有力的工具，白宮政府可能會繼續利用它來徵收額外關稅，這些關稅不會與IEEPA規定的關稅疊加。同樣地，在收購格陵蘭島的議題上，川普也可利用232條款針對關鍵礦產的調查來徵收關稅。

除此之外，《1974年貿易法》第122條似乎也是替代方案，川普將可無須經過國會同意，對進口貨物加徵最長 150 天、最高 15% 的臨時附加稅，期間還可依照國際收支狀況，延伸其他工具，使徵稅權連續不中斷。此外，美國政府也可以國家安全或不公平貿易行為為理由，創造新的徵稅空間。

