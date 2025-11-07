美國最高法院裁定 申請護照限選出生時生理性別

根據美國國務院依照總統川普（Donald Trump）指示所頒布的新規定，未來新申請護照或是期限屆滿換發，所需填寫的表格中，性別欄只剩下男女2個選項，而跨性別者與變性者、雙性者選填的X，未來將不會出現。至於已經核發且仍在有效期限內的護照，則不受影響。

投下贊成票的6位大法官在裁定書中指出，持有護照的民眾標明出生時的性別，就是在說明一項歷史的事實，而不會讓當事人受到差別待遇，因此政府的規範無違法違憲之虞。

但除了3名反對的大法官痛批其他同僚配合川普政策，打壓弱勢族群，LGBT權益團體也將持續在各級法院提起相關訴訟。

同樣受到國際關注的性別政策，出現在伊斯蘭國家土耳其。當地媒體在2025年初就拿到外流的司法部草案，顯示政府將修改《民法》與《刑法》條文，凡是公開鼓吹或鼓勵與生理性別不相符的行為，可能被處以1到3年有期徒刑。也就是說，生理男性穿著女裝從事變裝表演，將面臨牢獄之災。修正案預計2025年底前由國會表決。

LGBT權益團體成員格兒庫斯指出，「這些都不是輕罪，要坐牢1到3年。而且隨時會面臨牢獄之災。穿異性服裝，與同性談戀愛，在新法案之下都是有罪的。」

修正草案中還規定，參與同性伴侶的訂婚結婚儀式，最高會面臨4年的有期徒刑。土耳其在鄂圖曼帝國時代的1858年，就已經把同性戀除罪化，但從艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）先後擔任總理與總統開始，保守派勢力抬頭。同志大遊行從2015年開始被禁止，反同性戀集會則大行其道，讓LGBT族群面臨法律和社會的雙重打擊。

