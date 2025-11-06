美國最高院辯論川普關稅 大法官質疑合法性

美國最高法院6位保守派與3位自由派大法官，均嚴厲質疑總統川普大規模徵收全球關稅的合法性，他們問代表川普政府的律師，總統在首度援引1977年原本為了「國家緊急狀態」所設的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所設的法律施加關稅時，是否越權侵入國會的立法職權。

不過一些保守派大法官也表示在衡量總統處理對外事務時的固有權力，暗示法院可能在結果上出現嚴重分歧。

在超過兩個半小時的辯論中，聯邦檢察總長索爾（John Sauer）一開始就表示「川普認定美國的貿易逆差，讓國家瀕臨經濟與國安災難邊緣」。大法官們問，川普以空前的方式援引這項法律無限期徵收關稅，是否屬於行政部門必須經國會明確授權的重大行動？

法院辯論之際，多位民主黨參議員及小型企業主，在美國最高法院外發表聲明，表達對關稅措施的反對立場。

參議院小企業委員會少數黨代表議員馬基（Edward Markey）說道，「昨晚全美選民拒絕了川普總統非法且具破壞性的經濟政策，今天我們在此呼籲最高法院也做一樣的決定。」

這場在最高法院的辯論，是因為川普政府對下級法院先前的判決「川普以國安緊急為由，對全球課徵關稅，逾越了總統權限」所提出的上訴。而當時對這項關稅措施提出挑戰的，是受關稅影響的企業與12個多為民主黨執政的州。

