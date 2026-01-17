美國會代表團訪丹麥 聚焦格陵蘭自治與盟友合作

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩16日專電）由11位美國跨黨派國會議員組成的代表團今訪丹麥，他們與丹麥國會與格陵蘭議會外交委員會成員針對格陵蘭議題進行交流，美國代表團表示不認為美國應取得格陵蘭，且大部分的美國人也不認同此一構想。

美國代表團、丹麥國會與格陵蘭議會成員在會面後召開共同記者會，由格陵蘭籍的丹麥國會議員切姆尼茨 （Aaja Chemnitz）主持，她感謝美國國會代表團來到哥本哈根面對面會談。

民主黨參議員昆斯（Chris Coons）感謝丹麥225年來的值得信任的盟友情誼，25年前美國被攻擊時感謝丹麥的協助。對格陵蘭人自主決定未來的權利與重要性相當支持。

他表示，會議中討論了北約的價值，以及尊重主權、領土完整和自決等基本原則的承諾。有建設性、正面積極的對話正在進行中。

格陵蘭議會議員林格（Pipaluk Lynge）表示，對格陵蘭自治政府來說，這次會面非常重要，可以直接的面對美國與丹麥進行對話，這對格陵蘭來說很重要，身為北約的一員，格陵蘭支持北約的行動也希望北約可以長久存在。

切姆尼茨表示，在艱難的時刻需要正面的對話互相尊重並且展現團結，格陵蘭與丹麥的關係堅定。

被問到若川普想入侵或買下格陵蘭，國會是否可以避免發生，阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）表示，丹麥王國的人民應該了解，美國有三權獨立的制度，國會有其可以扮演的角色，多數美國人並不同意川普取得格陵蘭。

她重申這次會面的重要性是直接跟格陵蘭人對話，了解他們的想法，並且將這次會面得到的資訊帶回美國。她說，這個代表團並不贊成美國應該取得格陵蘭，三方高層會議從昨天才真正開始。格陵蘭應該被視為盟友而不是資產。

昆斯表示，目前沒有確切來自中國和俄羅斯的威脅，但目前可以透過北約加強該地區的長期安全，在哥本哈根聽到格陵蘭人的心聲對美國理解格陵蘭很有幫助。

切姆尼茨在記者會後對丹麥媒體表示，會談相當順利，她感到如釋重負，但這次會談並不能解決所有問題。

因紐特人社區協會（Fællesforeningen Inuit）主席席耶幸（Camilla Siezing）對中央社表示，她很樂見格陵蘭人的聲音被聽見，希望美國代表團可以將這些聲音帶回國內，讓國會裡反對川普的意見增加，進而能投票阻止川普取得格陵蘭，雖然她不相信川普會遵守國會決議。

席耶幸表示，會談後她稍微安心一點，但在川普完全放棄野心之前，她不可能完全放心。

會談結束後，丹麥國會各政黨的黨主席將與總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）會面，了解目前格陵蘭、丹麥、美國三方關係的最新進展。（編輯：陳承功）1150117