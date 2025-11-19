美國會報告揭中侵台3潛在時間 稱台灣國防發展仍具不確定性

隸屬美國國會的「美中經濟暨安全檢討委員會」當地時間18日發布2025年度報告，指出中共可能在2027年、2035年或2049年入侵台灣。美國與台灣軍事官員也警告，解放軍具備在數小時內封鎖台灣的能力，且可能只需「極短的準備時間」就能轉換為攻台行動。

報告點出中侵台3個潛在時間點

報告指出，中共從未公開任何具體侵台期限，2027年也未必是中共實際入侵時間，但2027年是中國人民解放軍建軍100週年，對中共有其重要性，中國國家主席習近平也已指示解放軍，必須在2027年前具備成功侵台的能力。

2035與2049年也是分析人士認為的2個潛在時間點。根據報告，中共曾宣稱將在2035年前「基本完成國防和軍隊現代化」，並規劃興建一條連接台灣與中國的高速鐵路。中共也曾明確表示，希望在2049年、即中華人民共和國建國100週年前「完成統一台灣」。部分分析人士認為，習近平可能有意在其有生之年「解決」台灣問題。

中共對台施壓行動升級速度驚人

美中經濟暨安全檢討委員會表示，外界容易以每日新聞誤判中國對台施壓的速度，但從宏觀角度觀察，中共在軍事、經濟、間諜、資訊戰、破壞海底電纜等多面向對台施壓手段的升級速度驚人，目的是削弱台灣抵抗意志。

報告並指出，中共會透過宣傳強調美國在烏克蘭、關稅與半導體政策上的不確定性，藉此挑起外界對於美國對台承諾的疑慮。委員會認為，中共行動已進入新階段，而台灣與美國在確保嚇阻效果能持續發揮的時機正逐漸縮小。

台灣國防現代化存在不確定性

根據該報告分析，台灣在提升軍事備戰能力、加強社會韌性及推動經濟多元化等方面雖已有進展，但軍方內部仍存在官僚惰性，加上民進黨與國民黨間的政治僵局，使加速國防現代化的努力仍面臨不確定性。

台灣經濟強勁 有助防止全球過度依賴中國

不過報告也強調，儘管台海緊張情勢升高，但台灣經濟仍維持強勁表現，主要受惠於全球對半導體與電子產品的需求，以及台灣在技術製程上的領先優勢。同時，台灣持續分散貿易與投資對象，降低對中國依賴程度，也減輕中共經濟施壓造成的影響。

委員會認為，台灣企業將成為防止全球過度依賴中國供應鏈的重要合作夥伴。

委員會籲評估美國履行《台灣關係法》能力

委員會建議，美國國會應指示國防部並與印太司令部協調，評估美國是否履行《台灣關係法》要求，即維持抵禦任何威脅台灣安全、社會或經濟制度的能力。評估內容應涵蓋美國應對台灣突發事件的能力，以及在同時需應對俄羅斯、伊朗或北韓在其他地區侵略行動時的情境下，能否遵守《台灣關係法》。

委員會同時建議，美國國會應指示國務院與台灣合作，開啟「外國軍事銷售」（FMS）案，提供非武器支援服務，以支援美軍在印太區域的部署，強化美國在台灣周邊的嚇阻能力。

此外，委員會也建議美國國會透過立法，重申對台梵外交的跨黨派支持，包含承認梵蒂岡為台灣重要外交夥伴，反對中國施壓，並支持建立台、美、梵3方合作機制，促進宗教自由與人權，確保台灣在國際上獲得必要支持。

