美國會報告示警：中國多重施壓、可數小時內對我「突襲」

〔記者陳治程／綜合報導〕中國近年急遽擴張軍事實力，同步加強對我壓迫力度，從早期的文攻武嚇到近年的灰色地帶襲擾，乃至以認知作戰操縱社會輿論，多管齊下威脅已讓鄰國和全球警報響起。對此，美國會最新年度報告指出，中國除以軍事手段對我強加主權統治意圖，更不斷挑撥國內朝野和台、美關係，未來更可能具備數小時內封鎖、侵略我國的能力，不可不慎。

隸屬美國國會的跨黨派單位「美中經濟暨安全檢討委員會」(US-China Commission, USCC)，美東當地時間18日發布年度報告，總篇幅超過700頁。其中，報告在總結部分以獨立章節闡述台海情境，直言中國正加速提升軍事能力，強調解放軍可在幾無預警下(with a little advanced warning)對我實質封鎖，甚至快速轉為入侵行動，整個過程僅需「數小時」(within a matter of hours)。

另一方面，該報告也提及，中國對我在軍事以外的壓迫手段，諸如經濟施壓、資訊戰等，藉由認知操作國內朝野和諧並挑撥台美關係，影響大眾輿論；對此，我國則以加強軍事嚇阻、社會韌性等措施，加速建構整體性的不對稱戰力，同時也運用先進半導體科技，來擺脫對中國的經濟依賴並拉攏國際結盟。

而美國會年度報告的警告，事實上也與國防部月前最新公布的報告觀點高度相似。

我國國防部今年8月發布的《中共軍力報告書》，內容即點出中國在強軍思想主導下，目標在2035年前完成軍事全面現代化，並企圖主掌第二島鏈以西的軍力投射優勢，實現「台海內海化」目的；此外，解放軍更可能從原有的24浬襲擾轉為對我針對性演習，透過「由訓轉戰」、「由演轉戰」方式，遂行封鎖及「反介入／區域拒止」(A2/AD)作為。

