美國會報告示警！中國英文宣傳淡化侵台 對內藉「挑釁」鋪墊開戰

委員會認為雙邊或多邊的客製化演習，勝過規模龐大的環太平洋軍演。（翻攝自美國海軍）

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）近日發布年度報告，對中國快速提升的侵台軍事能力和對美國構成的國家安全威脅發出嚴正警告。報告指出，解放軍幾乎可以在無預警情況下，從「例行演習」轉為「實際入侵」，更點出北京在對內與對外宣傳中，對台灣議題採取不同的論述，這種差異顯示北京可能正在進行初步的認知作戰，為可能發生的衝突鋪墊。

USCC於美國時間週二（18日）發布報告，揭示中國在關於台灣的論述中，對外英文宣傳與對內中文宣傳存在顯著分歧。根據報告，北京對國際受眾的聲明傾向於淡化入侵的可能性，但在其國內宣傳中，卻聲稱台灣的「挑釁」行為，可能在不久的將來構成中國採取軍事行動的理由。這種內外宣傳的落差，被視為北京可能正在採取初步措施，讓國內民眾做好心理準備以應對潛在的戰爭。

除了宣傳戰，報告最緊迫的警告是中國軍事能力的提升。USCC警示，解放軍在台灣周邊日益強化的軍事活動，以及為兩棲攻擊任務設計的新型平台，使其幾乎可以在毫無任何預警的情況下，從例行的軍事演訓迅速轉向實際的封鎖或入侵行動。報告強調，美國及其盟友不能再假設台海危機的可能性不高，或認為自己有充足的時間做準備。

為有效應對突發狀況，委員會建議美國應將重點放在強化實質嚇阻力。委員會副主席薛瑞福（Randall Schriver）表示，他更希望看到美台開展更多雙邊或多邊的客製化訓練和演習，以便更精準地應對台灣面臨的軍事挑戰，這比大規模但層級基礎的環太平洋軍演更為合適。報告同時建議，應透過外國軍事銷售（FMS）案，讓台灣能實質上為美軍在印太區域內的部隊部署做出貢獻，例如協助建設呂宋島北部基地。

報告也擴大檢視對抗中國的國家安全策略。USCC敦促國會設立新的跨部門「經濟治國實體」，以整合情報資源，有效執行對中國關鍵技術（如AI晶片、機器人和藥品）的出口管制與制裁，防止技術流向中國軍事體系。此外，報告要求五角大廈必須向國會釐清其應對潛在入侵台灣的實際能力，並呼籲對美國電網進行現代化，並禁用中國製造的能源儲存系統，以防範中國發動的網路攻擊。





