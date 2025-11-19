美國會報告稱共軍可快速封鎖台灣 薛瑞福指預警時間大減

美中經濟暨安全檢討委員會十八日公布二○二五年度報告，內容指出，台灣和美國國防官員都提出警告，強調共軍能夠在幾小時內執行對台灣海上封鎖，並且有可能在很短時間內就將封鎖轉換成攻台行動。

美中經濟暨安全檢討委員會隸屬美國國會，委員會副主席、國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福在發表報告的聽證會說，中國軍事能力日益成長，並納入新能力，包括自行驅動的登陸艇、超音速飛彈等，且中國持續在灰色地帶展開侵略性行動，尤其在台海和南海。

薛瑞福指出，中國對台灣防空識別區的侵擾在過去的五年成長一百五十倍，從二○一九年的廿次，到了二○二四年逾三千次，而共軍預料在二○二五年創下更多侵擾紀錄。

薛瑞福表示，中國若想透過法律手段來執行較為輕微的封鎖，包括宣布設下飛彈或演習關閉區域等，幾乎不會有任何前兆，各方也被迫要接受，為此改變主要港口的交通航道。

至於實體的海上封鎖，薛瑞福說，共軍雖然必須移動部署單位，但很輕易就能執行，尤其共軍的海軍、海巡和海上民兵現在經常出沒在台灣周邊，包括台灣東部海域，所以很快就能就位。

針對共軍在台灣周邊幾乎持續性地軍事演習活動，且不斷強化裝備和戰備狀態，年度報告點出，包括美國和台灣的國防官員都警告說，人民解放軍可在幾小時內執行海上封鎖，而且可能只需要很短的時間就能轉換成攻台行動。

薛瑞福表示，面對共軍攻台，台灣預警時間正在減少，共軍在台灣周邊的行動並不只是對台施壓，也針對兩棲登陸作戰、後勤支援等相關環節做演練；薛瑞福說，這些都大大減少台灣預警時間。

至於台灣加入環太平洋演習的可能性，薛瑞福表示，環太軍演規模龐大，涉及眾多國家，但作戰層面卻非常基礎，調整到所有參與國都能共同執行的最低標準，他更希望見到台美雙邊演習，內容應更側重因應台灣面臨的各種軍事挑戰，甚至可展開三邊或多邊演習，邀請區域內可能牽涉到台海形勢的國家參與，例如日本、菲律賓；但是他說，這是個人意見，不代表委員會立場。

