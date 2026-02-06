美國會報告 台灣預算僵局 恐影響防衛

美國會研究處3日發布的《台灣：防衛及軍事議題》報告提到，台灣政府與在野黨掌控的立法院，在包括國防預算等政策方面存在分歧，已引發外界對台灣是否具備充分為自身防衛提供資金能力的疑慮。

另外，美國總統川普3日簽署總價值1.2兆美元的綜合撥款法案，當中包括逾14億美元的挺台防衛法案。

報告介紹「台灣安全情勢」時指出，解放軍重點發展吞併台灣所需的軍事能力。一些觀察家認為，解放軍現在或不久的將來，能對台灣發動系列軍事行動，包括飛彈襲擊、奪取台灣離島、封鎖及對台灣本島進行兩棲登陸和占領。

面對大陸侵略威脅，台灣擁有一些優勢，包括美國的政治和軍事支持以及地理位置。此外，台灣政府已採取措施加強軍事戰備，並增加國防預算。不過，台軍在招募、訓練和留住人員方面面臨困境。有人認為，台灣民防準備不足，且能源、糧食、水、通訊和其他基礎設施，極易受外部干擾。從社會層面來看，目前尚不清楚若兩岸爆發戰爭，台灣民眾願意或能承受多大代價。

針對「美國對台防衛的支持」部分，報告也提到，美國決策者面臨的一項挑戰是，如何在不引發兩岸衝突的情況下，支持台灣國防。「美國戰略與政策」部分則提及，歷屆美政府均鼓勵台灣採取「非對稱」防禦戰略（豪豬戰略），目標在於讓台灣難以被大陸迅速「吞併」。

此策略構想台灣投資反艦飛彈、水雷及其他小型、可分散部署且相對廉價的武器系統，以阻撓兩棲登陸作戰。台灣政府雖已部分採納此戰略，但部分人士主張，台灣須持續投資常規軍事能力，如戰機與大型軍艦，以遏止灰色地帶脅迫行動。這些辯論核心在於：若發生兩岸戰爭，美國是否、如何以及在多長時間內援台，這些不確定性始終籠罩著相關討論。

川普簽署《2026年綜合撥款法案》，法案包括撥款10億美元給「台灣安全合作倡議」、1.5億美元用於替換提供予台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥款不少於3億美元用於對台援助。