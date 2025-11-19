美國會報告 習近平指示2027年做好攻台準備

國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福(左)說，面對解放軍攻台，台灣預警的時間正在減少。(記者陳熙文／攝影)

隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會十八日發布年度報告，針對北京可能入侵台灣時間表，報告點出二○二七年、二○三五年和二○四九年三個潛在時間點。委員會副主席、美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福在發表報告的聽證會上說，中國國家主席習近平指示人民解放軍在二○二七年做好攻台準備，非攻台日期。

薛瑞福說，中國計畫在二○四九年達成「中華民族偉大復興」，而統一台灣被視為民族復興的一環，指中國的意圖非常明顯。

報告指出，根據美國情報評估，習近平指示解放軍必須在二○二七年具備成功入侵台灣的能力，但未必是入侵日期；二○二七年之所以重要，因為是解放軍建軍一百周年，而習近平宣布要加速在二○二七年完成機械化、信息化和智能化目標。

報告並指出，北京預計在二○三五年完成軍事現代化目標，並完成通往台灣的高速鐵路，這也被分析師認為是中國入侵台灣的潛在時間點之一；由於台灣官方不理會中國興建高速鐵路計畫，北京達成目標的方法只有掌控台灣。

而二○四九年則是中華人民共和國建國一百周年，習近平希望屆時實現「全面建成社會主義現代化強國」，並「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」；報告稱，北京明顯指出希望在建國百周年以前統一台灣，尤其習近平在二○二二年稱解決台灣問題是實現中華民族偉大復興的必然要求。

薛瑞福表示，他不能說二○四九年一定就是中國入侵台灣的時間，也認為中國期待以非武力的方式取得勝利，但從中國的論述來看，其意圖非常明顯。至於二○二七年，薛瑞福認為，中方更關注在二○二七年取得攻台的能力，而不是攻台的日期；習近平是希望解放軍在能力上做好準備，二○二七年未必是開戰的時間點。

此外，報告建議美國國會指示國務院和台灣合作，開啟對外軍售案，旨在提供非武器的支持和服務，以推進美國在地區的定位，強化美國在台灣周邊的嚇阻能力。

報告指出，這項對外軍售案應強化美國現行倡議，包括美菲在呂宋島和巴拉望島達成的加強國防合作協議，以及美國在日本西南島鏈上的努力，還有針對承認台灣的太平洋島國；報告表示，在這項合作案下，台灣會出資挹注第三國專案，最後會有利於台灣維護自身安全。

