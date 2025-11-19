美國會壓倒性通過！公開艾普斯坦淫魔檔案 川普曾力阻現改口

美國國會表決通過：公開已故富商淫魔艾普斯坦的檔案，川普原本極力阻擋，最近才改口。

美國聯邦眾議院今天（19日）以427票對1票的壓倒性票數，表決通過公開已故富商淫魔艾普斯坦的檔案，美國總統川普原本極力阻擋，最近才改口，但立場分歧讓他與共和黨盟友關係破裂。

投票前夕，聲稱14歲遭到艾普斯坦性侵的瓊斯向川普喊話：我曾經投票給你，但你在這個議題的立場已成為國家的恥辱。

與受害者一同召開記者會的，還有共和黨議員葛林，她原本是川普的堅定盟友，但現在卻說，我們努力對抗世界上最有權勢的人物，甚至包括美國總統，才讓公開檔案的表決能夠進行。

廣告 廣告

川普過去在1990年代曾多次與艾普斯坦共同出席社交活動，但醜聞爆發後，堅稱與對方沒有關係。幾個月前還批評這是沒人在意的無聊騙局，直到輿論升溫才改變立場。

根據民調只有2成美國人認同川普處理艾普斯坦事件的方式，更有約7成認為政府隱瞞艾普斯坦客戶的資訊。