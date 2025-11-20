美國會委員會倡台灣資助菲國基地升級 薛瑞福稱合理：攸關美軍協防能力

美國會委員會倡台灣資助菲國基地升級。圖為2023年美菲聯合軍演。路透社



美國國會一個委員會提議，台灣應資助部分菲律賓軍事基地的升級計畫，以提升在台灣周邊的嚇阻力量，並強化進駐菲國基地的美軍戰力。

《日經亞洲》報導，依據「美菲強化防務合作協議」（EDCA），美國目前可使用菲律賓境內9座軍事基地。由於其中部分基地靠近台灣，美國一直投入經費改善跑道、機庫與倉儲設施。

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）週二（11/18）發布的年度報告指出，可能台灣納入資助菲律賓基地升級的行列，因為升級基地對於台灣安全有利。

廣告 廣告

這份報告具體建議國會向國務院發出指示，透過「對外軍售（FMS）」計畫來促成相關資金運作。「對外軍售」是美國政府對外安全合作的重要機制，由國防安全合作署（DSCA）主管，以「政府對政府」的方式，向獲得授權的外國國家、國際組織及政府核准的實體提供防衛用品、軍事服務與訓練。

依據該報告提出的方案，位於菲國呂宋島、巴拉望島等基地的升級計畫，將以「非武器性支援服務」的形式「出售」給台灣。DSCA將負責與美方防務承包商簽訂合約，菲律賓則是基礎設施的受益方。

USCC 副主席薛瑞福（Randall Schriver）受訪表示，這項投資對台灣是合理的，因為「如果美國做出協防台灣的政治決策，這項投資就與美國協防台灣的能力直接相關」。

薛瑞福曾任美國國防部印太安全事務助理部長。他表示，採用FMS措施是正確管道，可為台灣提供政治掩護，避免外界認為台灣直接出資強化菲律賓基地。

薛瑞福也指出，FMS「能提升台灣的國防支出，有助達成國防支出在國內生產毛額（GDP）的占比目標」。

USCC是由美國國會於2000年成立，負責向國會提供中國政策相關建議。這項菲國基地升級的支出是USCC今年提出的28項建議之一。

報告中特別點名菲律賓，認為是美方應加強支持的東南亞國家。USCC促請國會通過立法，使菲律賓更有效反制中國的侵擾行動，包括提供足夠資源給美國國務院、國防部與國土安全部，以支援位於第一線的菲律賓海巡署。

USCC表示，將台灣納入資助方的構想不限於菲律賓的基地，日本西南列島與承認台灣的太平洋島國，也可能進行類似升級。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）亞太資深研究員史密斯（Sheila Smith）則指出，北京將會強力反擊此舉。她說，中國會「重重踩下任何與台灣相關的集體行動」，日相高市早苗「台灣有事」發言近日引發中方強烈反應，就是例證。

史密斯表示，問題在於台灣、菲律賓與日本各方「願意承受多少來自中國的怒火」。

更多太報報導

美援烏致飛彈吃緊 日本首度對美出口「愛國者飛彈」完成交付

川普「不怪」台灣拿走晶片產業 向MAGA喊話：必須讓外國人赴美助設廠

路透：川普可能延後開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級