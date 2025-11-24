美國會建議助菲升級軍事基地 林佳龍：會研究強化台日菲安全關係

外交部長林佳龍今日出席外交部與美國各州政府辦事處協會(ASOA)舉辦的感恩之夜酒會，會後接受媒體聯訪。(記者方賓照攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)近日建議，台灣應該考慮出資協助菲律賓升級軍事基地，並以「外國軍事銷售制」(FMS)方式資助日本西南諸島。外交部長林佳龍今(24)日受訪表示，會參考相關建議研究如何強化台灣與菲律賓、日本在安全上的關係。

林佳龍今出席外交部與美國各州政府辦事處協會(ASOA)舉辦的感恩之夜酒會並致詞。針對外交部次長吳志中上午於立法院說到，有收到USCC相關政策建議，林佳龍會後受訪說，美中經濟暨安全檢討委員會是很有權威的組織，外交部會將他們所做的智庫調查報告與建議做為參考。

廣告 廣告

林佳龍進一步表示，台美合作當然會擴及周邊國家，如何加強台灣與菲律賓、日本在安全上的關係，是外交部未來推動重點，會參考USCC相關建議進行研究。

針對日本希望於距離台灣相近的與那國島部署飛彈，台日是否有機會簽訂正式軍事同盟，林佳龍說，目前沒有這樣的制度性安排，不過台灣與美國及第一島鏈周邊國家的交流合作非常頻繁密切，一旦台海有事，第一島鏈也會有事。

林佳龍指出，我國與日本之間有宮古海峽、與菲律賓之間有巴士海峽，只要機艦在台灣周遭，也都會影響鄰近國家，因此在這方面，第一島鏈可以說是同一個戰區。

林佳龍強調，美國與日本、南韓、菲律賓、澳洲、紐西蘭都有安全條約，與台灣也有「台灣關係法」，會產生未來第一島鏈上大家各自要扮演的角色，除了台美雙邊關係之外，要如何透過美國鏈結第一島鏈周邊國家、以加強我國民主韌性，也是台灣樂見的發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光

幕後》中國粗暴施壓反助攻「台日共振」 挺台成日本官僚「政治正確」

賴清德吃壽司被讚爆 中國網紅靈魂拷問中共：不是禁日本水產嗎？

子瑜當年遭中國網暴民進黨噤聲現在出來蹭？ 藍白造謠遭鄉民轟炸

