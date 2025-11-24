美國會建議台灣出資升級菲基地 外交部：政策建議而已

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」建議台灣出資協助菲律賓或日本西南諸島升級其軍事基地，外交部政務次長吳志中今天(24日)在立法院外交及國防委員會答詢時表示，此事到目前為止僅是「政策建議」，他並強調台灣與美國在各領域的合作一向是我方一貫政策，相關合作討論也將有助台海的安全穩定。

媒體近日報導美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)在年度報告裡，建議引入台灣資金協助菲律賓軍事基地升級，藉此提高美國在台灣周邊的嚇阻能力，還建議台灣的資金也可為日本西南島鏈及太平洋友邦進行類似升級。

對於USCC這兩項建議，國安局副局長張元斌在答詢時都表示，「目前沒有接收到這樣的情訊」。

外交部次長吳志中則表示，「是有這樣的政策建議」，可以進行討論，吳志中說：『(原音)那是政策建議而已、現在目前為止，我想我們跟美國各方面的合作討論是有助於維護台灣海峽的安全。』

另外，日本首相高市早苗11月7日在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，要求高市收回相關言論，中國駐日大使館21日還在社群平台貼文引述聯合國憲章第53條，指聯合國創始成員國有權對德、義、日再次實施侵略政策直接實施軍事行動。

吳志中對此回應指出，聯合國成立時的簽署國是中華民國，而非中華人民共和國，所以中華人民共和國去引用中華民國簽署的條約，「好像也不太適當」。