美國會批准強制公開艾普斯坦檔案 法案送交川普簽署

共和黨控制的美國聯邦眾議院與參議院18日幾乎全票通過一項法案，強制公開已故性犯罪富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的司法部檔案，美國總統川普(Donald Trump)幾個月來一直反對公開這些檔案，但在最後支持公開。

川普改變態度支持公開檔案的兩天後，眾議院以427比1的票數通過決議案，要求將所有艾普斯坦的非機密紀錄提交給共和黨佔多數的參議院進行審議。參議院也立即批准這項法案，為川普簽署這項法案鋪平了道路。

共和黨內部圍繞著艾普斯坦檔案越演越烈的公開爭執，已經導致川普與他的一部分最狂熱支持者關係破裂。

在投票前，約20多位艾普斯坦性侵案倖存者與3名民主黨和共和黨議員聚集在國會山莊外，敦促公開這些檔案。這些女性拿著她們年輕時的照片，她們首次遇見艾普斯坦的時候。

在眾議院投票後，她們在眾議院旁聽席起立鼓掌，有些人落淚哭泣、彼此擁抱。

艾普斯坦醜聞幾個月來一直困擾著川普陣營，有部分是因為川普向他的支持者散播了有關艾普斯坦案的陰謀論。許多川普的支持者相信，政府掩飾了艾普斯坦與權貴的關係，以及有關他死於獄中的種種細節。艾普斯坦在2019年死於曼哈頓的監獄中，並且被判定是自殺。

儘管川普改變了立場，但他仍對艾普斯坦案受到關注感到憤怒。川普18日稱一名在橢圓形辦公室詢問艾普斯坦案的記者是「糟糕的人」，並表示該名記者任職的電視新聞網執照應該被撤銷。

川普在接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)：「我與艾普斯坦毫無關係」，「我在很多年前就把他逐出我的俱樂部，因為我認為他是一個變態。」

川普在1990年代和2000年代與艾普斯坦一起社交和參加派對，川普稱兩人後來決裂，但這段舊友誼卻成為川普與他的支持者之間罕見的弱點。

路透社/益普索(Reuters/Ipsos)在17日發表的民調中顯示，44%的共和黨人認可川普處理艾普斯坦案的方式，遠低於82%的共和黨人認可川普的整體表現。 (編輯:柳向華)