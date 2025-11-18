美國會投票通過須公開富豪淫魔檔案 川普：我不在乎

20多名艾普斯坦性剝削案受害者在國會山莊外要求國會通過決議案，要求司法部公開所有調查檔案。路透社



可能牽扯美國總統川普的富豪淫魔艾普斯坦檔案即將完整公開。美國參眾兩院週二（11/18）一致同意要求司法部公開所有艾普斯坦調查檔案，該決議案將立刻送到川普桌上簽署生效。在參議院通過該法案前，川普在社群媒體上發文表示，他並不在乎決議案是否通過生效，要求共和黨人別忘了他所達成的成就。

聯邦眾議院週二以427票贊成對1票反對，投票通過公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）完整調查檔案的決議案。眾議院通過決議案後立刻送交參議院，而參議院也罕見以不重新審視或修改案件內容的方式，快速一致性通過本案。決議案已送進白宮，就等著川普簽署生效。

在參議院通過決議案前，川普在社群媒體發文寫著：「我不在乎參議院是否今晚，或是近期將通過眾議院版本決議案。我只是不想要共和黨人忽視我們所達成的勝利，包括大而美法案、關閉邊境、禁止男人參加女性運動、禁止跨性別參與、結束多元包容政策…美國再度偉大了！」

川普曾一度反對公開艾普斯坦檔案，聲稱美國人不必再關心這個變態淫魔，完全違背他競選期間所做出的承諾。在不敵基本盤要求公開檔案的聲浪後，川普近日終於一改立場表示，若國會通過決議案，他會簽署生效。

在眾院投票這天，約20多名艾普斯坦性仲介案的受害者聚集在國會山莊外。她們拿著當年還是青少女的照片，控訴遭艾普斯坦和其女友剝削進行性交易。其中一名受害者瓊斯（Jena-Lisa Jones）表示，她在年僅14歲時遭艾普斯坦性侵，而她非常氣憤川普政府先前選擇不公開檔案。

瓊斯說：「別再玩弄政治了，川普總統，這件事和你無關。我投票給你，但你在此議題上的行為可說是一項國家恥辱。」

艾普斯坦是紐約金融界富豪，1980年代至2000年代初期和川普私交甚篤，兩人多次被媒體拍攝到出席派對等娛樂活動。

艾普斯坦2006年時曾因猥褻少女遭到起訴，他透過認罪協議免遭更嚴重的刑事責任。川普與艾普斯坦自此後鮮少在公眾場合互動。

艾普斯坦2019年再度因為性侵未成年少女及仲介少女性交易罪名被捕，當時已是美國總統的川普更是進一步和這名老朋友劃清關係。在拘留期間，艾普斯坦被人發現在紐約監獄中自縊身亡。

支持川普的「讓美國再度偉大」（MAGA）人士視艾普斯坦案為左派「深層政府」私下經營戀童集團的佐證，並認為司法部握有艾普斯坦的「客戶名單」，其中有大量政商名流，公布後將震驚全球。川普陣營在去年競選期間不斷操弄此議題，聲稱會在勝選後公布艾普斯坦案的全部檔案，藉此贏得MAGA陰謀論者的支持。

然而司法部部長邦迪今年7月卻聲稱，艾普斯坦檔案沒有所謂的「客戶名單」，他在獄中死亡也沒有他殺疑慮，所以不會公布更多檔案，一度引發MAGA世界炸鍋。

