美國會查「戰爭罪」 紐時:抓錯重點 22次打船恐全犯殺人罪
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普一次所謂打擊「毒船」行動中，居然回頭再轟船隻，以將兩名倖存者殺光。如此殘忍行徑，恐怕觸犯了戰爭罪，美國國會對此啟動調查。不過，《紐約時報》認為，調查抓錯重點，因為毒犯不等於作戰人員，政府的行徑其實和殺人無異，所有22次炸船與87條人命的奪取，可說是犯了大規模的殺人罪。
9名罹難者
川普於9月2日的首場打擊「運毒船」行動，驚傳發動第二次空襲，殺害剩餘的兩名倖存者，美國國會啟動調查。美國海軍上將布萊德利（Mitch Bradley）是該次行動的指揮官，他於4日的國會閉門簡報中，向議員們播放了攻擊當時的影像。調查的重點，是倖存者是否仍處於「作戰」狀態，若非如此，則炸死他們的行為，構成戰爭罪。
但《紐時》提醒，這些戰爭罪的爭論，其實都被五角大廈牽著鼻子走，因為即使死者真是毒品走私犯，也不等同他們是「作戰人員」，戰爭法本就不適用毒品販運的情境。
前美國陸軍戰爭法資深顧問寇恩告訴《紐時》：「真正的問題是，美國以戰時權力來處理犯罪問題，這點本就有疑慮，而且就適法性也太過寬廣。」
一個簡單的事實是，一艘快艇即便真的用來運輸毒品，但它若是並無武裝，則不能視作戰船。而且那次打擊當中，不只2名倖存者，其餘9名船上人員，總共11人也都沒再作戰。
ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/SecWar/status/1974150886084485503
22次襲擊、87人喪命
根據官方數字，包括9月2日的空襲在內，截至目前，川普政府發動了22次炸毀疑似運毒船的行動，釀成87人喪命。在關於軍力使用的法律領域，專家們大都同意，川普政府的行徑已構成了殺人罪。
針對海上走私，美國長期依照慣例，是由海岸防衛隊負責執法，包括攔查船隻與逮捕人員。如果是在陸地，執法責任就落在警察身上。毒品犯依法定程序受審定罪後，就會判處監禁徒刑，當中並無死刑的懲罰。
反之，若執法人員直接射殺嫌犯，那就是犯罪。同理，軍人不准攻擊平民，一個人成為嫌犯，並不會剝奪他的平民身分。在承平時期，殺害平民就是殺人罪。若在交戰，殺害平民就觸犯了戰爭罪。
川普是為了正當化動用武力殺害的行徑，才宣布美國正與販毒集團交戰，並將所有疑似運毒船的船員視為「作戰人員」。而此宣布的法源依據，就只是川普「如此決定」。
美國國會並未授權武裝衝突，川普政府的行事全靠司法部一份機密意見書，理由是犯罪集團用販毒所得推進戰爭目的，因此運毒船及船上人員就成了軍事打擊的合法目標。
胡說八道
接受《紐時》訪問的相關法律專家，看到如此意見書，都直呼這根本是「胡說八道」，指出軍隊是在川普與防長赫格塞斯（Pete Hegseth）的命令之下，實施犯罪。不過，華府政壇的黨派分歧極深，國會當中贊同所有打船行動是犯罪的議員，除了保羅（Rand Paul）這名共和黨孤狼以外，清一色是民主黨人。
前美國國務院戰爭法顧問伊格柏（Rebecca Ingber）擔憂：「聚焦在第二擊和戰爭罪，恐怕反倒有助川普政府所捏造的『戰時』情境，因為實際上，所有打船行動都是殺人罪，就是如此。」
