美國會無異議通過解除台美交流限制 林佳龍：持續深化各領域合作

即時中心／梁博超報導

美國聯邦參議院在18日無異議通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。外交部長林佳龍對此表示感謝，強調台灣會在既有基礎上，持續深化台美在在安全、經濟、科技及文化上的交流。

林佳龍今日上午出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，感謝美國參眾兩院跨黨派推動「台灣保證實施法案」，未來台灣將會建立在既有基礎上，持續深化台美交流合作，特別是在安全、經濟、科技及文化各方面。

副總統蕭美琴近日接受立陶宛媒體專訪，談到俄羅斯與中國正共享同一套作戰手冊，不僅涉及軍事合作，還包含了心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。

林佳龍對此說明，中俄身為「動盪軸心」，這是受到世界公認，特別在北約元首峰會的聲明中也指出，俄羅斯攻打烏克蘭之所以能持續這麼久，背後關鍵推手正是中國；也因此，理念相近的民主國家更要團結起來，以應對威權擴張、企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

