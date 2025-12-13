美國會要求啟動台美無人機合作 學者：突破中國壟斷
日前美國國會通過的《國防授權法案》要求川普政府在明年(2026年)3月前啟動台美無人機合作計畫，並加強雙方海巡的合作。對此，學者分析美方應是希望藉由台灣的電子製造能力打造「非紅供應鏈」，並突破中國在全球無人機市場的壟斷；另外，雙方海巡過去已有合作案例，未來不排除針對中共海上維權的模式做進一步的技術與情報交流。
美國國會8日公布《2026年度國防授權法案》最終版本，有關涉台部分，除授權軍援台灣最高10億美元外，更要求美國政府須在2026年3月前啟動台美無人機系統聯合開發計畫，及增加海岸巡防隊與台灣海巡署的整合訓練。
對此，國防院國家安全所助理研究員楊一逵指出，台、美之間在無人系統與載具的合作已有初步共識。外媒8月時就已披露美國國防部(現更名為作戰部)的DIU(國防創新單位)將在台設立聯絡官，加速台、美在軍用及民用無人機領域的合作。
楊一逵表示，雙邊未來的合作不會僅是台灣購買美製的無人機，而是朝向台、美共同研發、共同生產。除了無人機外，也將拓展到反無人機系統、水下無人載具及人工智慧應用等領域，期待藉由台灣電子製造業的能力打造「非紅供應鏈」，並反制中國在全球無人機市場的壟斷。楊一逵說：『(原音)美國現在應該是期待利用台灣電子製造的產業，我們在電子製造有很強的能力，來去強化美國這些供應鏈的瓶頸，然後打造非紅供應鏈這塊。』
另外，有關強化美國海岸巡防隊與台灣海巡署的訓練交流，淡大戰略所兼任助理教授揭仲則認為，目前台、美雙方在這部分的合作較為明朗。雖然在現實層面，美國海巡艦要常態性進出台灣海峽的可能性有限，但未來台、美雙方也可能在南海或太平洋友邦海域進行更多交流。
揭仲進一步指出，由於近幾年美國海軍的任務繁重，海岸巡防隊的船艦已逐步增加西太平洋、甚至是南海的巡弋任務，因此，台、美雙方也可能就中共海警船的灰色襲擾行為與應處方式進行交流。揭仲說：『(原音)透過這樣的交流，他協助訓練、或是提升我方海巡執法的技巧；也可能是透過這個交流，從我們這邊獲取中共在台灣週邊海上民兵、海警跟軍艦「聯合維權」的相關模式、情報交流。』
揭仲表示，由於我國有遠洋漁業，海巡署每年其實都會派遣船艦到較遠的海域巡護，在這過程中，台、美雙方也都有可能進一步合作。(編輯：陳士廉)
其他人也在看
賴清德公開罵藍白立委 吳子嘉痛批：簡直不像話
總統賴清德12日公開批評國民黨、民眾黨立委，指稱其不審總預算，還阻止1.25兆國防特別預算進入委員會審查，反而逕付二讀通過許多法案，嚴重影響國家安全。賴清德更嗆藍白立委未檢討改進、沒有得到教訓。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉驚呼，總統怎麼可以罵藍白立委，痛批他「簡直不像話」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 133
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 313
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 141
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 245
邀3院長國政茶敘「韓國瑜突不去了」 黃揚明：賴清德想解政治僵局該見2人
總統賴清德訂於下周一（15日）邀請行政院長、立法院長及考試院長進行國政茶敘，希望解決《財政劃分收支法》及《公務人員退休資遣撫卹法》爭議，不過，總統府發言人郭雅慧今（12）日表示，總統本是依《憲法》進行院際協商，立法院長韓國瑜提議以茶敘形式交換意見，總統允諾安排，但韓院長稍早又忽然表達不克出席，府方感到意外與不解。郭雅慧今日晚間指出，為因應當前包括《財劃法》、......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 57
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 102
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 246
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強
[NOWnews今日新聞]資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 70
台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海 美中競爭主軸大轉向
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy,NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 38
本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰
明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 12
韓媒：「台灣有事」若成真 韓國也會陷兩難
[NOWnews今日新聞]中國與日本，近期因為台灣相關議題，引發的外交及軍事緊張持續，韓國總統李在明表態不會「選邊站」，認為偏袒任何一方都可能加劇衝突，所以應該盡量居中斡旋調解。有韓媒分析指出，「台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 52
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 64
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況
日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 12
年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案，，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 9
韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 11
誰怕誰啊！美日抗中俄 「轟炸戰鬥神秘機」全出動超震撼
中國與俄羅斯在本月9日，陸續開出轟炸機、戰機等擾亂日本與韓國外海公海，雖未侵入各國領空，但挑釁意味濃厚。不過日本與美國也不是省油的燈，雙方共同開出戰鬥機、轟炸機、甚至是「神祕機」全部出動，共同對抗中俄侵擾。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 3