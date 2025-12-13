美國會要求啟動台美無人機合作 學者：突破中國壟斷

日前美國國會通過的《國防授權法案》要求川普政府在明年(2026年)3月前啟動台美無人機合作計畫，並加強雙方海巡的合作。對此，學者分析美方應是希望藉由台灣的電子製造能力打造「非紅供應鏈」，並突破中國在全球無人機市場的壟斷；另外，雙方海巡過去已有合作案例，未來不排除針對中共海上維權的模式做進一步的技術與情報交流。

美國國會8日公布《2026年度國防授權法案》最終版本，有關涉台部分，除授權軍援台灣最高10億美元外，更要求美國政府須在2026年3月前啟動台美無人機系統聯合開發計畫，及增加海岸巡防隊與台灣海巡署的整合訓練。

對此，國防院國家安全所助理研究員楊一逵指出，台、美之間在無人系統與載具的合作已有初步共識。外媒8月時就已披露美國國防部(現更名為作戰部)的DIU(國防創新單位)將在台設立聯絡官，加速台、美在軍用及民用無人機領域的合作。

楊一逵表示，雙邊未來的合作不會僅是台灣購買美製的無人機，而是朝向台、美共同研發、共同生產。除了無人機外，也將拓展到反無人機系統、水下無人載具及人工智慧應用等領域，期待藉由台灣電子製造業的能力打造「非紅供應鏈」，並反制中國在全球無人機市場的壟斷。楊一逵說：『(原音)美國現在應該是期待利用台灣電子製造的產業，我們在電子製造有很強的能力，來去強化美國這些供應鏈的瓶頸，然後打造非紅供應鏈這塊。』

另外，有關強化美國海岸巡防隊與台灣海巡署的訓練交流，淡大戰略所兼任助理教授揭仲則認為，目前台、美雙方在這部分的合作較為明朗。雖然在現實層面，美國海巡艦要常態性進出台灣海峽的可能性有限，但未來台、美雙方也可能在南海或太平洋友邦海域進行更多交流。

揭仲進一步指出，由於近幾年美國海軍的任務繁重，海岸巡防隊的船艦已逐步增加西太平洋、甚至是南海的巡弋任務，因此，台、美雙方也可能就中共海警船的灰色襲擾行為與應處方式進行交流。揭仲說：『(原音)透過這樣的交流，他協助訓練、或是提升我方海巡執法的技巧；也可能是透過這個交流，從我們這邊獲取中共在台灣週邊海上民兵、海警跟軍艦「聯合維權」的相關模式、情報交流。』

揭仲表示，由於我國有遠洋漁業，海巡署每年其實都會派遣船艦到較遠的海域巡護，在這過程中，台、美雙方也都有可能進一步合作。(編輯：陳士廉)