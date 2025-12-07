美國會議員候選人爆性侵未成年 本人喊：選民會給第二次機會

美國伊利諾州第九選區一名共和黨國會候選人保羅（Paul S. Friedman），遭揭露曾因涉及未成年性犯罪而被定罪。（圖／翻攝自X@qaggnews）





美國伊利諾州第九選區一名共和黨國會候選人保羅（Paul S. Friedman），遭揭露早於1998年曾因涉及未成年性犯罪而被定罪。據悉，現年55歲、居住在芝加哥的 Friedman 當年在密西根州華希諾郡（Washtenaw County）因第四級刑事性行為（輕罪）被起訴。

根據《Daily Herald》報導，Friedman說明，當年他27歲時在安娜堡（Ann Arbor）共同經營的一間滑板與滑雪用品店。他稱，當時因親吻一名年僅13歲的女顧客臉頰遭指控，女孩其後又提出其他指稱。他最終選擇「不抗辯」（no contest）避免進入審判，並被判處兩年緩刑及性犯罪者登記義務。

2010 年密西根州法官應Friedman申請撤銷定罪，相關警方與法院紀錄因此不再對外公開。然而，他仍列名於北卡羅來納州的性犯罪者登記系統，且紀錄依然能透過美國司法部的全國性犯罪者查詢網站檢索。Friedman 表示，他多年來試圖除名未果，相關程序仍在進行中。

Friedman此次為首次參選國會，與另三名共和黨人共同角逐提名。第九選區涵蓋庫克郡、湖郡與麥亨利郡部分區域，現任民主黨籍眾議員 Jan Schakowsky 任職 26 年後宣布不再尋求連任。Friedman 坦言，這段過往勢必影響選情，不過，部分共和黨選民願意給他「第二次機會」，並以前總統川普在遭多項重罪定罪後仍獲支持為例，強調「救贖」在黨內仍具吸引力。

針對Friedman的前科，候選人Rocio Cleveland上月在北布魯克（Northbrook）一場見面會中公開指出Friedman為登記性犯罪者，其競選團隊拍下對話並提供給媒體。另一位候選人Mark Su則回應，認為任何民選官員都不應有性犯罪紀錄。候選人John Elleson則表示，因未充分了解案情而不願評論，但身為牧師，他強調「每個人都值得第二次機會」。

庫克郡共和黨主席Aaron Del Mar的態度相當強硬，指 Friedman 的紀錄「完全不適任」，呼籲其退出選戰。他表示，選民有權期待候選人具備基本品格與透明度。湖郡共和黨主席 Keith Brin則指出，政黨無法限制誰可參選，並呼籲選民自行查證候選人背景。

