美國會議員批在野擋國防預算 國民黨駁：不要被綠營誤導

針對立法院藍、白立委持續封殺1.25兆元國防特別預算，近期包括美國參議院軍委會主席等美國會議員紛紛發聲批評在野陣營。對此，國民黨反駁，並希望美國國會議員不要被民進黨政府誤導。

國民黨。(資料照/中天新聞)

國民黨發言人、文傳會副主委尹乃菁今（7）日表示，關於最近幾位美國國會議員表達對我國立法院未通過國防預算的發言，國民黨回應，首先，台灣的預算制度與美國不同，上年度通過的新台幣6000多億元國防預算，今年仍舊可以使用新的6000多億元，不受立法院是否通過本年度預算的影響。

國民黨表示，在野黨是因為民進黨不肯編列立法院三讀通過給職業軍人加薪的1年300億元預算，才沒審查今年的預算，只要民進黨政府把軍人預算編列，在野黨會立刻審查並通過國防預算。軍人的待遇應該也是國防預算的重要部分。

美國參議院軍委會主席韋克爾批評藍、白營封殺國防預算。(圖/美聯社)

國民黨強調，新世代的高科技武器需要素質良好的軍人操作，如果不給職業軍人合理的待遇，如何能夠招募優秀的青年從軍？

國民黨表示，請美國國會議員敦促民進黨政府，立刻編列給職業軍人每人每月加薪15000元、總共300億元的年度預算，在野黨會立刻迅速審查國防預算。只買武器不顧軍人待遇的國防，是脆弱的國防。

美國參議員蓋耶哥也呼籲在野黨勿擋國防預算。(圖/總統府)

國民黨指出，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言非常瞭解，軍購特別條例預算審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

