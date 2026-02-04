美國會議員批藍白擋軍購！陳玉珍「怪駐美代表處」：要給美方正確訊息

記者陳思妤／台北報導

藍白數度封殺8年1.25兆國防特別條例，繼共和黨籍美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）重批對於台灣的在野黨大幅刪減國防預算感到很失望後，美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也指出此時杯葛台灣國防預算的風險，希望立法院重新考慮。對此，國民黨立委陳玉珍今（4）日稱，駐美代表處要給我國友人、美國國會議員正確訊息，在野黨沒有刪預算，1.25兆特別預算遲遲沒辦法交付審查，是因為在野黨更重視的軍人加薪。

廣告 廣告

藍白在程序委員會10度封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連付委審查都不讓。並在上個會期的最後一個工作日，再度擋下政院版國防特別條例，只讓民眾黨團上限4千億的版本付委。而國民黨副主席蕭旭岑也率團在昨天於北京和中國共產黨展開國共智庫論壇。

共和黨籍的美國參議院軍事委員會主席維克3日在社群平台X分享新聞，重話表示，看到台灣立法院的反對黨大幅刪減賴清德的國防預算，「我感到很失望」。美國民主黨參議員蓋耶哥4日也看不下去，在社群平台分享新聞直指，現在絕非削弱台灣防衛的時機，削減國防預算會損害對關鍵武器系統的投資，面對中國的威脅不斷加劇，台灣立法院應該重新考慮。

對此，陳玉珍今天受訪時稱，希望美國方面可以獲得正確訊息，「駐美代表處應該給美國友人、國會參議員正確訊息」，在野黨並沒有刪除所謂的4千億國防預算，1.25兆特別預算遲遲沒辦法交付審查，是因為在野黨更重視的軍人加薪，執政黨遲遲不肯幫國軍加薪。

陳玉珍說，不過是加到3萬，費用不過百億，比起1.25兆是九牛一毛，鼓舞國軍弟兄士氣加薪是實際、最直接的，應該排在購買軍事武器之前。

「希望我國的駐美代表處要給我國友人、美國國會議員正確訊息」，陳玉珍稱，在野黨並沒有刪除國防預算、軍購預算，而是希望幫軍人加薪，大家一起幫國防盡心盡力。

更多三立新聞網報導

助理費除罪化挨批「顏寬恒條款」 本尊喊：我非常無奈…大家繼續加油

「我們什麼都不知道！」 陳玉珍：不要一直說國民黨好壞心要擋關稅

李貞秀國籍惹議 律師舉例「中國人闖紅燈不能開單？」狠狠打臉民眾黨

喊憲法不承認中華人民共和國！陳玉珍聲援李貞秀：當學法律的人死光了嗎

