美國會議員曝「川普7月揭密UFO證據」：是人類該知道的真相

美國共和黨眾議員埃里克．伯利森（Eric Burlison）表示，川普計劃於今年7月公開UFO相關證據。示意圖／photoac

「這是人類理應知道的真相」美國共和黨眾議員埃里克．伯利森（Eric Burlison）指出，美國國會持續對空中不明現象（UFO ）進行調查，然而過去美國政府均未承認外星人存在一事，如今透露美國總統川普（Donald Trump）已批准將於今年7月公開UFO相關證據，引發國際關注。

根據《每日郵報》報導，伯利森起初對於外星人存在一事抱持懷疑態度，直到2023年加入國會，並聽取美國退休空軍少校大衛．格魯什（David Grusch）在公聽會所提出證據，便開始投入UFO相關調查。

然而美國政府及五角大廈官方過去不斷否認曾發現外星生命及不明飛行物體等證據，更曾因此遭舉報人士批「掩蓋真相」，伯利森透露，事實上美國多個軍事基地存放著非人類飛行器，包括馬里蘭州帕圖克森特可海軍基地、俄亥俄州賴特帕特森空軍基地、巴哈馬大西洋海底測試與評估中心，以及最神秘的51區。

而先前也傳出川普對於外星人的存在早已知情，以及有外星人與人類混血兒存在證據，更曾發生被五角大廈視為機密的影片遭流出，包括2025年9月的發現美國無人機火導彈擊中了一個球形不明飛行物，2024年10月也曾發生不明飛行物遭飛彈擊中，竟能讓飛彈彈開。

伯利森指出，過去美國政府故意讓外星人研究工作變得複雜，一些調查機構也未能向國會報告正確資訊，讓那些舉報人士如「白老鼠」，僅能冒著沒有政府許可的風險進行調查，如今傳出川普已經批准，計畫於今年7月公布美國對於外星人的研究與紀錄，令外界期待，若如期公開，川普將成史上首位揭開UFO世界的領導人。



