美國會跨黨派譴責中對日施壓 日：再次確認美日同盟

（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本官房長官木原稔今天表示，針對因首相高市早苗就「台灣有事」所作國會答詢而引發的日中對立，美國國會參眾兩院的跨黨派議員提出決議案，譴責中國加強對日本施壓，並表明對日美同盟的支持，日本政府對此表示歡迎。

木原稔今天在例行記者會被問及，美國聯邦參眾兩院的跨黨派議員近日分別提出決議案，譴責中國持續的脅迫行為。決議案認為，如果對於中國在軍事與經濟層面的施壓視而不見，將對其他國家造成危險的前例，呼籲美國總統川普與同盟國共同因應，決議案同時也為日本辯護，指出日本有權就地區問題，不畏經濟和軍事施壓表明自身立場；日本政府對此有何看法。

木原稔回應，政府已經知悉美國聯邦參眾兩院分別提出了相關決議案。這次決議案的提出，再次確認美國聯邦國會對於日美同盟的堅定承諾，同時顯示美國國會兩院對日本的跨黨派支持，日本政府對此表示歡迎。

他強調，讓各國正確理解日本政府的立場與事實關係極為重要。日本政府一直以來持續透過各種場合，向包括美國在內的各國說明自身想法與立場；今後也會適時適切地對國際社會進行說明與對外發聲，冷靜穩妥加以因應。

木原稔也表示，目前日中之間存在各種懸案與課題，對話尤其重要，日本將持續對中國展現開放對話的態度。

另外，記者也提問中國針對沖繩歸屬問題進行的資訊戰，指出中國社群媒體出現質疑「沖繩屬於日本」的相關影片，有些未經授權擅自使用日本商店的宣傳片內容，加上與原本內容完全不同的中文字幕，例如「琉球是中國的領土」、「琉球回歸中國的日子不遠了」等，且這類影片正在持續增加，政府要如何應對。

對此，木原稔表示，日本政府注意到中國國內社群媒體出現這類文章，但認為沒必要逐一評論，「因為沖繩是日本的領土，這一點毫無疑問」。

他並表示，如果出現與日本政策或立場不符、且與事實違背的主張，日本政府會明確加以反駁，這一方針今後也不會改變。（編輯：陳慧萍）1141226