美國會通過台灣保證實施法案 研擬解除台美交往限制

美國聯邦參議院無異議通過「台灣保證實施法案」，要求美國國務院研擬解除台美交往限制，像是目前雙邊外交、軍事等官員互動的種種紅線。由於該法案5月已在眾議院過關，接下來送交總統川普簽署後便能正式生效。

外交部長林佳龍說明，「我們會在既有的基礎上深化台美的交流跟合作，特別是在安全、經濟、科技跟文化各方面。」

其實川普第一任內，時任國務卿龐佩奧就曾廢除所有對台聯繫準則，且時任衛生部長阿札爾來台訪問，成為1979年台美斷交以來訪台層級最高官員；而拜登（Joe Biden）上任後恢復準則，但也放寬台美交往，2023年時任國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮就踏進AIT華盛頓總部，與美方官員會晤。

另一方面，日本首相高市早苗「台灣有事」說法讓中日關係急凍，中國再祭出暫停日本水產品進口，對日施壓。對此林佳龍表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，台灣應在關鍵時刻支持日本。

外交部長林佳龍表示，「請我們國人多去日本旅遊，然後多購買日本的產品，來表示我們台日的友好。高市早苗首相因為她的印太戰略，或她的所謂的台灣有事就是日本有事，就是日美安保有事，這個是持續性的，也不是中共單方面可以無限上綱的。」

至於美國國會報告示警，中國持續提升侵台能力，可能在無預警下從例行演習轉變為實際入侵，林佳龍指出台灣會做好自我防衛，並與友邦共同因應，維持台海和平穩定。