美國會通過廢止凱撒法案 永久終結對敘利亞制裁

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國會今天通過永久廢止於敘利亞遭罷黜領導人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）任內實施的制裁行動，盼藉此鋪路，讓投資人重返這個遭戰爭蹂躪的國家。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）先前已兩度應沙烏地阿拉伯與土耳其的請求，暫停執行制裁。沙、土兩國均為敘利亞新總統、前反抗軍領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府的盟友。

但夏拉持續尋求美方永久終結制裁，擔心只要相關措施續存，企業就有觸犯美國這個世界第一大經濟體法律的風險，進而降低投資意願。

美國聯邦參議院今天跟進聯邦眾議院腳步，以77票對20票通過廢除2019年「凱撒法」（Caesar Act），作為年度國防法案的一環，預料川普將會簽署。

參議院外交委員會民主黨龍頭夏亨（Jeanne Shaheen）表示，廢除「凱撒法」獲得跨黨派議員廣泛支持，這「是在敘利亞人民經歷數十年無法想像的苦難後，給予他們重建家園的決定性一步」。

「凱撒法」名字來源為1名敘利亞攝影師，他用照片記錄並揭發阿塞德政權時期監獄內所發生的暴行。「凱撒法」嚴格限制投資並切斷敘利亞與國際銀行體系聯結。

敘國內戰一打10多年，不僅導致大量難民湧向歐洲，也催生極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的崛起。「凱撒法」的目的，是於阿塞德一度看似就要拿下勝利之際，阻止外國企業進駐助其政權重建。

然而，夏拉的武裝部隊聯盟去年11月底發動閃電攻勢、12月8日進入首都大馬士革（Damascus），推翻阿塞德政權。（編譯：蔡佳敏）1141218