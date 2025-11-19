美國會通過法案 愛潑斯坦檔案將強制公開
（德國之聲中文網）週二（11月18日），美國國會兩院先後通過法案，要求司法部應公開所有涉及已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查檔案。這天眾議院先以427人贊成、1人反對的壓倒性票數過關，接著參院直接跳過正式表決、以無異議同意的方式通過法案。
整個國會唯一一位投下反對票的議員，是代表路易斯安那州的共和黨眾議員希金斯（Clay Higgins）。此人是川普忠實支持者，他稱這項法案恐導致愛潑斯坦檔案內被提及的無辜人士資訊也被公開。
法案隨後將送交美國總統川普簽署入法；路透社引述不具名的白宮官員說法稱，等法案送來，川普就會簽署。知情人士還透露，此法案在國會通過的速度之快，讓白宮措手不及。
接下來，司法部長邦迪（Pam Bondi）必須在30天內公開所有跟愛潑斯坦及其密友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的聯邦調查資料，包含內部備忘錄、航班紀錄、個人通訊往來及後設資料、豁免協議等。
法案規定，性犯罪受害者的資訊、還有涉及進行中的聯邦調查內容，公開前可先做編輯處理，但刪節不得以「造成尷尬、名譽受損、政治敏感」等說詞為由。
18日國會表決前，20多位曾遭愛潑斯坦施加性暴力的倖存者來到國會大廈外示威。其中一位倖存者說：「我們要從創傷中存活下來，還要面對伴隨而來的政治角力，已經筋疲力竭。」另一位倖存者瓊斯（Jena-Lisa Jones）說她曾投票支持川普，如今想對他說：「我懇求你，川普，不要再把這件事上升到政治。」
愛潑斯坦案最知名的關鍵證人是朱弗裡（Virginia Giuffre），但她已於今年4月在澳洲輕生過世。
共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）稱：「這些女性經歷的是一場最可怕的戰鬥，這是任何女性都不該經歷的，但她們做到了，她們團結在一起，永不放棄。」格林原本屬於川普陣營，但後來在愛潑斯坦等案件上與川普意見不合，曾多次公開呼籲川普政府釋出檔案。
參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則說：「這是為了回應美國人一直要求的透明公開……因愛潑斯坦而受害的人等了夠久了。」
川普迫於政治壓力 改口稱可釋出檔案
過去好幾個月來，川普和美國眾院議長強生（Mike Johnson）都反對公布愛潑斯坦案的調查文件。然而，上週日（16日）川普突然改口，在「真實社群」平台寫道：「眾院共和黨人應該表決，釋出愛潑斯坦檔案，因為我們沒有什麼好躲的。」
儘管如此，川普對此案進展仍顯得相當不滿。18日，一位美國廣播公司（ABC）記者在白宮向他提問為何此前未公開文件，遭他批評為「很爛的記者」，並威脅要撤銷該媒體執照。川普也再度強調自己跟愛潑斯坦「沒有關係」，早在很多年前就跟他斷絕往來，「因為我覺得他是個有病的變態」。
眾院議長強生則在國會表決前批評此案「赤裸裸、顯而易見就是政治操作」。不過，他仍然投下贊成票，「我們沒人想留下紀錄、被指責說沒有盡可能透明」。
自2005年以來，針對愛潑斯坦相關案件的調查與究責持續了大約20年，多國政商界人士被指與愛潑斯坦有交情，包含川普、美國前總統柯林頓等人；英國安德魯王子更面臨性侵指控，他已於今年10月遭剝奪王室頭銜、逐出溫莎莊園。
川普今年1月重返白宮以來，愛潑斯坦案再度成為政治攻防的戰場。川普聲稱這些討論是「民主黨製造出來的騙局」，但在他本人對陰謀論的推波助瀾下，一部分的共和黨支持者開始懷疑川普政府刻意隱瞞愛潑斯坦跟其他有權勢者的關係、甚至掩蓋愛潑斯坦2019年在紐約監獄中死亡的真相。
在這次國會表決前幾天，眾院監督委員會也釋出了上千頁愛潑斯坦的電子郵件和相關檔案，內容顯示他跟各國政治領袖、學界人士、商界大老都有往來。
愛潑斯坦案也影響了川普的支持率。根據路透社與益普索17日的民調，他的支持率掉到38%，是今年最低點；整體而言，大約只有五分之一的美國選民支持川普對此事的處理方式，且在共和黨選民之中也只有44%認同。
作者: 周昱君 (路透社、美聯社、《華爾街日報》等)
