美國會通過重啟政府撥款法案 送交川普簽署

美國史上持續最久的政府停擺12日晚間已在國會清除障礙，在創紀錄的關門43天之後，眾議院表決通過了一項短期法案來重啟政府，如今法案將送交給美國總統川普(Donald Trump)簽署。

眾院12日晚間在最終表決，以222票對209票通過了這項權宜之計，將恢復中斷的食物援助、對數十萬聯邦員工發放薪資，結束了6週來兩黨因為對延長即將到期的「歐巴馬健保」(Obamacare)補貼意見分歧所造成的痛苦僵局。

白宮已表示，川普將在12日晚間簽署這項法案來結束美國政府關門。(編輯：鍾錦隆)