美國會領袖不見鄭麗文 華府訊號明確：台灣要強化自我防衛

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《放. 新聞／台灣要聞／自由時報》

國民黨主席鄭麗文訪問華府，原本希望對外展現藍營對美溝通能力，但華府傳出的訊號很清楚：美國政治圈真正關心的，不是鄭麗文能不能安排幾場會面，而是國民黨面對中國威脅時，究竟站在哪一邊。

美國參議院多數黨領袖圖恩已表示，本週沒有安排與鄭麗文會面。更重要的是，他談到台灣安全時強調，支持台灣強化自我防衛能力，讓台灣更像「豪豬」一樣多刺，足以抵禦中國挑釁。

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這句話等於把華府真正的核心態度講白了。



台灣政治人物訪美，可以有不同包裝、不同說法，也可以主打和平、溝通、降低風險；但美國國會看的不是口號，而是台灣有沒有決心、有沒有預算、有沒有具體戰力，能不能面對中國威脅。



鄭麗文此行若主打「台海和平」，華府一定會檢驗國民黨對國防預算、軍購、不對稱戰力與中國威脅的態度。台灣要和平，不是靠向北京示好，也不是把自我防衛講成挑釁，而是靠自己有足夠能力，讓中國不敢輕易動手。



這也是華府近年對台灣朝野共同傳遞的訊息：美國支持台灣，但台灣必須先展現保衛自己的決心。支持台灣，不等於替台灣承擔所有風險；保護民主，也不能由外國單方面代替台灣完成。



對國民黨而言，鄭麗文訪美真正的考題不是有沒有合照，而是能不能向華府說清楚：如果中國持續軍事壓迫、海警騷擾、灰色地帶進逼台灣，國民黨會不會支持台灣強化國防？會不會支持不對稱戰力？會不會支持台灣與民主盟友站在一起？



這些問題，華府不會只聽英文版說法，也會看立法院的表決、看預算的態度、看國民黨面對北京時的真實選擇。



台海和平不是一句漂亮話，和平要有力量支撐；沒有防衛能力的和平，只會變成中國施壓下的退讓。

（圖片來源：AI示意圖）

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