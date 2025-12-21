美國本月第二次扣押委內瑞拉油輪 伊朗聲援馬杜羅政權

美國官員透露，美方人員於上週六在委內瑞拉近海登船並扣押一艘油輪，象徵川普政府持續對加拉卡斯施加壓力，這是本月美國第二次在委內瑞拉附近攔截船隻。（示意圖） 圖 : 翻攝自包明說

[Newtalk新聞] 據美國有線電視新聞網《CNN》報導，美國官員透露，美方人員於週六在（ 20 日）委內瑞拉近海登船並扣押一艘油輪，象徵川普政府持續對加拉卡斯施加壓力，這是本月美國第二次在委內瑞拉附近攔截船隻，川普本週宣布對受制裁油輪實施「封鎖」行動，而美國 12月10 日也扣押了一艘因與伊朗有關而被制裁的油輪「Skipper」。

不過，週六（ 20 日）被扣押的油輪並未受到美國制裁。該船掛巴拿馬旗，運載委內瑞拉原油，最終目的地為亞洲。此次行動由美國海岸警衛隊主導，美軍協助，作業地點位於國際水域。英國海事風險管理公司 Vanguard 表示，被扣押的船隻疑為掛巴拿馬旗的「Centuries」，該船在加勒比海巴巴多斯東方海域遭攔截。華盛頓特區律師事務所 Hughes Hubbard 合夥人傑里米·潘納（Jeremy Paner）向《路透社》表示，該船並未受到美國制裁。潘納指出：「扣押未受美國制裁的船隻，顯示川普對委內瑞拉的施壓進一步升級，也與川普宣稱美國只封鎖受制裁油輪的說法相悖。」

廣告 廣告

《路透社》援引委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 的內部文件指出，「Centuries」運載約 180 萬桶委內瑞拉 Merey 原油，目的地為中國。據稱，該船以虛假名稱「Crag」在委內瑞拉裝貨，屬於一支「影子船隊」，透過隱匿位置將受美國制裁國家的石油運輸出去。

美國的行動已導致委內瑞拉原油出口大幅下降。自上週美軍在委內瑞拉近海扣押首艘油輪以來，實際上已形成有效禁運，裝載數百萬桶原油的船隻停留在委內瑞拉水域，而不冒被扣押的風險。

《CNN》報導，美國國土安全部部長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）於週六在社群媒體發布七分鐘影片，顯示直升機在油輪上空盤旋。她表示，海岸警衛隊在「黎明前行動」中扣押油輪，並獲得國防部支持。她強調：「美國將持續打擊用於資助地區毒品恐怖主義的非法石油運輸。」

對此，委內瑞拉外交部長伊凡·吉爾（Yvan Gil）週六（20日）宣布，伊朗願意合作應對美國所稱的「海盜行為」及「國際恐怖主義」。吉爾表示，他已與伊朗外長阿巴斯·阿拉奇（Abbas Araghchi）通話，討論雙邊關係及加勒比海近期事態，尤其是涉及委內瑞拉油輪遭扣事件。吉爾稱，德黑蘭對委內瑞拉表達「完全聲援」，並承諾「在各領域合作」應對美方行動，認為其違反國際法。

隨著川普威脅對委內瑞拉本土進行打擊，美國對油輪的扣押行動進一步打擊馬杜羅政權的經濟命脈。今年早些時候對石油業的新制裁已對委內瑞拉造成衝擊。美國的壓力行動包括派遣數千名美軍及航母打擊群進入加勒比海、攻擊疑似毒品運輸船隻，以及多次針對馬杜羅總統的威脅。美軍在行動中已摧毀29艘疑似毒品船隻，造成 104 人死亡，美方將此解釋為打擊非法毒品及移民流動的措施，但外界認為此舉同時意在對馬杜羅施加全面壓力。

川普本週宣布的油輪「封鎖」也突顯其對委內瑞拉石油的關注。他表示，如果馬杜羅下台，美國應能取得對應資源。委內瑞拉國有石油公司PDVSA掌控國內石油產業，而休斯頓的雪佛龍是唯一在委內瑞拉開採的美國公司，並依制裁例外規定向PDVSA支付部分產量。委內瑞拉石油儲量為全球最大，但因國際制裁產能未能充分發揮，大部分石油出口至中國。對於封鎖措施，委內瑞拉早前已強烈譴責，稱之為「魯莽且嚴重的威脅」，並表示將繼續捍衛國家主權及利益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

騰訊疑繞道海外雲端取得 Blackwell 晶片！美國出口管制漏洞受關注

日高官提擁核武「反映現實焦慮」矢板明夫：中國最沒資格說三道四