美國本週廢除汽車排放監管政策 川普將獲「無可爭議的煤炭冠軍」





華爾街日報9日報導，美國官員稱，美國總統川普政府計畫在本週廢除2009年的「危害認定」，該認定為美國環保署的氣候法規提供了法律依據，包括限制電廠排放，以及依《清潔空氣法》收緊車輛油耗標準。

廢除汽車排放規定 川普官員如何解釋？

根據政府官員表示，這項最終規則預計本週稍晚公布，將取消汽車排放測量、報告、認證以及遵守聯邦溫室氣體排放標準的監管要求，並廢止相關產業合規計畫、信用規定以及報告義務，理由是「危害認定」（Endangerment Finding）不適用於管控電廠及其他固定設施（例如石油和天然氣設施）的排放規範。

然而，廢止這項「危害認定」可能為逐步放寬影響這些設施的規範打開大門。這一舉措很可能被視為化石燃料產業的勝利，因為多年來該產業一直反對聯邦氣候規範。自上任以來，川普將化石燃料視為經濟與國家安全的重要資源，主張擴大使用化石燃料有助於降低能源價格，並試圖廢除相關監管規定。

官員表示，這次撤銷決定相當於削減超過1兆美元（約32兆新台幣）的監管支出，但並未說明實際計算方式。官員還指出，廢止這項「危害認定」將使每輛車平均節省超過2,400美元（約7萬6,357新台幣）。公共衛生與環境團體則表示，聯邦氣候規範每年有助於防止數十萬例早死。

川普提振石化產業 還有什麼其他動作？

官員說道，川普預計11日在白宮舉行活動，與紐約州眾議員澤爾丁（Zeldin）及能源部長萊特（Chris Wright）一起宣布一項新的行政命令，指示國防部簽訂協議向燃煤電廠購買電力。

萊特曾在一次採訪中表示，川普重振煤炭產業的舉措將使美國能夠實現AI目標，重振工業並阻止電價上漲，「我們的目標是降低美國人的能源價格」。

川普政府還將向位於西維吉尼亞州、俄亥俄州、北卡羅來納州和肯塔基州的5座燃煤電廠提供資金，用於重新啟用並升級設施。官員指出，川普將獲得由華盛頓煤炭俱樂部（Washington Coal Club）頒發的首屆「無可爭議的煤炭冠軍」（Undisputed Champion of Coal）獎，該組織為親煤團體，與化石燃料產業有聯繫。

官員表示，國防部和能源部正在進行磋商，以確定相關設施和燃煤電廠；田納西河流域管理局（Tennessee Valley Authority）預計很快投票決定，讓原本計畫停運的兩座燃煤電廠繼續運作。

作為應對高能源成本的行動計畫的一部分，廢止「危害認定」是川普政府本週計畫發布的多項能源與氣候相關公告之一。民調顯示，美國選民將包括電價在內的生活成本高漲視為今年中期選舉前的主要關注議題。

美國內政部長貝爾格姆（Doug Burgum）曾在一次採訪中表示：「更多的能源能夠促進人類繁榮。我們應該關注的是能源的充足供應，而不是限制某些形式的能源。」

