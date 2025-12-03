美國東北部大暴雪 冬季第一場驟降溫

在美國中西部逐漸脫離感恩節後的冰雪混亂之際，東北部也(12/2)迎來本冬季的第一場暴風雪。東北內陸與新英格蘭大部分地區降雪量達15到30公分。氣象預報更指出，4號起氣溫將驟降，多地低溫有望創新紀錄。

俄亥俄州哥倫布整座城市變得一片銀白，民眾布置耶誕裝飾，開心迎接大雪到來。

民眾：「這是很適合做雪球的雪，我們做了些雪球丟給狗玩，牠們今天也玩得很開心，我也看到一些孩子在丟雪球，我想這真的是做雪球的完美雪況。」

美國中西部近日遭遇暴風雪，這場風暴也為東北部和新英格蘭地區帶來了今年冬天的第一場大規模降雪。機場工作人員必須淋上熱水，才能成功移動結凍的設備。

根據美聯社報導，2號風暴沿東海岸北上，迅速增強為「炸彈氣旋」。美國國家氣象局對麻州等6州發布冬季風暴警報。雖然費城、紐約和波士頓等城市降雪不多，但東北內陸與新英格蘭大部分地區降雪量達15到30公分。

街道主管 伊巴拉：「我們昨天就處理了之前的結冰，道路已經做過處理，今天早上狀況良好，所以我們能準備好設備，約在11點時就開始工作。」

氣象預報指出，4號早晨氣溫將驟降，範圍包括愛荷華州與內布拉斯加州。5號早晨，從芝加哥到東岸，多地低溫有望創新紀錄。紐約市將迎來3月以來最冷的一天，最低氣溫約攝氏零下7度，民眾須做好禦寒措施。

