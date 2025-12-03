美國東岸剉勒等！「炸彈氣旋」將報到 紐澤西州緊急狀態

一場恐怖的冬季風暴，正肆虐美國中部地區，可能增強為威力更強大的「炸彈氣旋」。（示意圖／翻攝自pexels）





一場恐怖的冬季風暴，正肆虐美國中部地區，因為積雪路滑，多條公路發生汽車連環撞的恐怖意外，全美更有將近3500班航班取消。如今氣象單位警告，這風暴正沿著東海岸移動，而且可能增強為威力更強大的「炸彈氣旋」，也讓紐澤西州宣布進入緊急狀態。

雪彈狂炸，大雪紛飛，放眼所及都是一片雪白世界，美國中西部近期遭冬季風暴狂襲，開車上路像在玩命一樣，因為濕滑積雪如腳底抹油，到處都是事故車，撞得「咪咪帽帽（撞得亂七八糟）」。

美國駕駛：「乖乖排隊，若你硬要插隊，就會撞車、打滑、撞到別人，真的不值得。」

因為暴雪惡劣天氣，光是在密蘇里州就有100多起撞車事故，奧克拉荷馬州更有300多起車禍，還造成2人死亡，中西部都一樣慘。

伊利諾州交通部部長比亞吉：「如果你不需要出門，請不要出門，請留在家裡或留在朋友家，如果你一定得出門，我們希望你放慢速度。」

這場冬季風暴正不斷增強，沿東部海岸不斷北上，目前紐澤西州宣布緊急狀態，機場班機更是一團亂。

受影響乘客：「我們被延後，因為航班延誤了幾個小時，後來我們改成另一班飛機，那班機又延誤半小時到一小時，大家都有點沮喪，肚子還有點撐，可能吃了火雞昏昏欲睡，然後就要面對這樣的現實。」

週六至今，全美已有近3500個航班取消，當中芝加哥歐海爾機場情況最慘，降雪量超過20公分，創74年來單月最慘。

氣象主播范恩丹姆：「可能變成炸彈氣旋，就是氣壓迅速增強的低壓系統，經常在東岸外海形成，有時會造成破壞性天氣。」

壞消息是，這風暴系統可能增強為炸彈氣旋，目前全美至少22州處於警戒狀態，預估至少影響7500萬人。

