美國核准首款雙效老花眼藥 醫：高度近視慎用

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）美國近日核准首款雙效老花眼藥水，帶來老花眼治療新希望，但醫師指出，台灣高度近視人口多，適用族群相對有限，成為未來是否引進重要考量；這款藥是處方藥，不宜自行買來用。

老花眼是常見的眼睛老化現象，近日美國食品藥物管理局（FDA）核准首款雙成分老花眼新藥，點藥30分鐘內見效、視力改善可維持長達10小時，對於飽受困擾的老花眼族來說，無疑是擺脫眼鏡一大福音。

三軍總醫院眼科部特聘主治醫師呂大文今天告訴媒體，老花眼藥水的原理在於「縮小瞳孔」，好比相機縮小光圈，藉此拉長景深，所以對人的眼睛來講，看近的就會變得比較清楚。

呂大文指出，這款新藥結合了Carbachol（卡巴可） 與 Brimonidine Tartrate（酒石酸溴莫尼定）兩種成分，前者負責縮小瞳孔、提升近距離視覺清晰度，後者可延長縮瞳時間、避免瞳孔很快放大，讓單次點藥的效果維持更久。

但他坦言，這類藥物並非人人適用。呂大文解釋，當瞳孔縮小後，高度近視者反而可能覺得影像更模糊，甚至有近視度數「加深100到150度」的感覺，看遠更不清楚，最後仍可能需要戴眼鏡。

呂大文表示，最理想的族群是原本有輕度遠視、約150度左右的人，這類患者點藥後，往往能同時兼顧看遠與看近，滿意度最高。此外還有接受過近視雷射手術的人，新型老花眼藥同樣會有效果。

「相比之下，美國近視的人比較少，適用範圍比較大。」呂大文認為，市場規模會是藥商要不要引進台灣的重要考量之一；他提醒，即使新藥帶來突破，未來若引進台灣，仍須經過適應症審查、族群評估與臨床使用規範，這類藥物在美國同樣屬於處方用藥，必須經醫師開立處方，民眾不宜自行從海外購藥使用。（編輯：李亨山）1150207