美國核桃慈小親師生 尋根之旅一日志工

美國核桃慈濟小學全體志工，在靜思精舍法師帶領下，走訪精舍，開啟一日志工行程，從實際手作活動，認識環保淨皂的緣起。在台美文化的差異中，認識慈濟、了解慈濟，完成與慈濟結緣的尋根之旅。

「師姑說 你要不要夾夾看，對 然後打開。」

取出無患子的籽、留下無患子的皮，從秤重競賽中，認識外殼富含天然皂素，是環保淨皂的最佳原料。

靜思精舍 德瑔法師：「你現在把它(殼)丟到杯子裡面，你加水 它(殼)就會自然地起泡，所以我們要取的是這個殼，然後呢 還要經過過濾，不是只有直接這樣子就可以用。」

「第一名的呢，是我們的第九組，第九組在哪裡。」

美國核桃慈濟小學師生和家長一行人，展開「慈濟尋根－回到心靈故鄉」一日志工行程。

靜思精舍 德庭法師：「那個是第一個晨鐘，那個是第一個暮鼓。」

美國核桃慈濟小學學生 張旻晏：「我感覺這個鼓很平滑，像水一樣 讓我很平靜，如大家所說的，花蓮是慈濟的發祥地，我覺得這裡很特別。」

走訪靜思精舍，透過巡禮與法師互動，體會慈濟精神的源起。

美國核桃慈濟小學家長 王亭文：「我看了十幾家學校，然後最後，跟慈濟有這樣的因緣，因為我覺得，很認同慈濟帶給孩子們，帶給社會們的，一個正向的一面，一個愛跟一個，就是善良的一個理念。」

慈濟美國教育基金會副執行長 杜賓：「美式的教育是自由開放，我期待在這個地方，他們能夠真的把心靜下來，能夠去感受到這樣的一個，慈濟的真正的人文，真正這樣的安寧 這樣的寧靜。」

以身體力行的勞動，體驗出坡，完成一段溫暖有力的尋根旅程。

