美國棒球名人堂迎新！貝爾川甩作弊醜聞陰影與瓊斯雙入選 7月舉行入堂典禮

美國棒球名人堂公布新入選成員，分別是貝爾川（Carlos Beltrán）與瓊斯（Andruw Jones）。經由美國棒球作家協會（BBWAA）票選，2位傳奇中外野手雙雙獲選，將與「年代委員會」遴選入堂的肯特（Jeff Kent）一同於今年7月在庫柏鎮舉行入堂典禮。

貝爾川（左）與瓊斯（右）雙雙入選美國棒球名人堂（圖／翻攝MLB X）

貝爾川曾於1999年勇奪美聯新人王，大聯盟生涯橫跨20個球季，曾效力過皇家、太空人、大都會、巨人、紅雀、洋基與遊騎兵等隊，累計出賽超過1萬打席，繳出打擊率0.279、上壘率0.350、長打率0.486的佳績，共轟出435支全壘打，另有300多次的盜壘成功，不僅攻守俱佳，也長年被視為頂級中外野手代表之一。

生涯期間，貝爾川曾12度入選明星賽，並2度在年度MVP票選中名列前10，更是拿下3座金手套、2座銀棒獎，早早就被外界認為具備名人堂等級的實績。但他退休後曾一度捲入2017年太空人「電子設備偷暗號」風波，在大聯盟官方調查報告中，貝爾川被點名為事件關鍵人物之一，甚至是唯一被直接指名的球員，讓他的名人堂之路一度蒙上陰影。

這也是貝爾川連續第4年列入名人堂選票，他的得票率逐年攀升，前年為46.5%，去年已來到70.3%，距離門檻僅差不到5%。這次在提前亮票階段就衝上近9成支持度，如今毫無懸念入選。

另一名選名人堂的中外野手瓊斯（Andruw Jones）這次是第9年候選，並以78.4%跨越75%當選門檻。他的職業生涯同樣耀眼，大聯盟征戰長達17個賽季，其中有12年披上勇士戰袍，累計出賽2196場。生涯繳出 .254/.337/.486 的打擊三圍，OPS+ 為111，敲出434支全壘打、貢獻1289分打點。

瓊斯曾5度入選明星賽，以頂級防守聞名，奪下多達10座的金手套。2005年更迎來巔峰，單季就狂轟51發全壘打，成為當年大聯盟全壘打王，128分打點也高居國聯第一，並摘下生涯唯一一座銀棒獎。









