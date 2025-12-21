美國樂壇新天后Doja Cat 高雄巨蛋開唱 嚴格實行安檢

南部中心／劉安晉、劉尹淳 高雄市報導

美國樂壇新天后DojaCat，世界巡迴演唱會，21日晚間降臨高雄巨蛋開唱，儘管過去就有國際級演唱會，在開始前會執行安檢作業，確保演唱過程順利，但疑似受到北捷攻擊事件影響，這次主辦單位提前一天在社群平台發文，會嚴格執行安檢作業，希望粉絲配合體諒。





美國樂壇新天后Doja Cat 高雄巨蛋開唱 主辦單位預告嚴格實行安檢

高雄中央公園，周末舉辦的耶誕黃金週，警方連續兩天加派3倍警力，荷槍實彈在現場巡邏，強化維安。（圖／民視新聞）





葛萊美認證的美國樂壇新天后Doja Cat，熱門歌曲MV，破億人次觀看，近期舉辦世界巡迴演唱會，21號首度到高雄巨蛋開唱，下午開放VIP粉絲搶先購買周邊，排隊隊伍綿延好幾公尺，但受到北捷攻擊事件影響，周遭的風吹草動，多少讓粉絲提高警戒心。粉絲表示，我昨天去吃火鍋的時候，看到有人戴黑色鴨舌帽、然後黑框眼鏡，黑色口罩跟黑色外套，我就一直在注意他，我就很怕，看他手上有沒有東西。

廣告 廣告





美國樂壇新天后Doja Cat 高雄巨蛋開唱 主辦單位預告嚴格實行安檢

不只演唱會提高安檢，要確保演出順利，高雄的耶誕活動也增加維安警力佈署。（圖／民視新聞）





以往國際級歌手，只要來台灣舉辦演唱會，開始前都會執行安檢作業，這回主辦單位提前一天，就在社群平台公告，會嚴格執行安檢作業，希望粉絲能理解多配合。粉絲表示，其實活動現場有很多變數啦，而且這人又那麼多，保護大家，他們嚴格一點是正常的，我覺得蠻合理的、我覺得是可以接受，因為畢竟剛發生攻擊這樣的事情，大家心裡都會有一些擔心。

不只演唱會提高安檢，要確保演出順利，在高雄中央公園，舉辦的耶誕黃金週，周六登場，就有近10萬人次造訪，週日的微涼天氣，也吸引不少民眾到現場野餐，轄區警局增派3倍警力，加強在會場、人潮眾多的市集、以及捷運中央公園站，荷槍實彈巡邏，強化維安。高雄市警察局新興分局副分局長林鑫宏表示，較平日警力增加了3倍，一共61名制服跟刑事，都會全員荷槍實彈在會場周遭巡守，目前我們還持續按照現在強化佈署的計劃進行，應該配合活動截止。由於黃金週活動範圍較大，警方也結合空拍機，從空中鳥瞰，掌握現場的人流、車流，並透過跨局處的聯合指揮平台，隨時視人潮，調配警力佈署，確保民眾，參加耶誕活動時，能玩得安心。





原文出處：美國樂壇新天后Doja Cat 高雄巨蛋開唱 主辦單位預告嚴格實行安檢

更多民視新聞報導

血色星期五震驚全台！跨年帶這1物保命 蔣萬安示警了

張文北車攻擊！57歲男英勇阻止身亡 蔣萬安：給予6百萬撫恤金

轉發稱恐攻下個目標"高雄車站" 男大生遭逮5萬交保

