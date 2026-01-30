美國模型預測極寒0度冰封台灣 專家澄清：機率極低

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）



近日有美國氣象模式預測，2月上旬台北平地可能出現接近0度的極端低溫，引發網路熱議，甚至出現「冰封台灣」的說法。對此，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，相關預報屬於「單一模式」且僅是「單一報次」結果，強度明顯被誇大。他也直言，別說是0度，「台北有沒有（機會降到）10度都還不知道」。





針對網路瘋傳的「零度預言」，吳聖宇說明，氣象實務上並不會採信2週後的單一數據。美國模式（GFS）先前確實曾短暫預測極端低溫，但其他國家模式並未跟進，該強烈數值也僅維持一報，隨即快速下修，回到與各國模式一致的「強烈冷氣團」或「接近寒流」等級。

廣告 廣告





他強調，「台北站要降到0度，在歷史上非常罕見」。回顧2016年霸王級寒流，台北站最低溫約4度；在全球暖化背景下，平地出現0度的機率極低，較可能落在4至6度之間，這已達寒流門檻，但與外界傳言的「冰封」仍有明顯差距。





談及短期天氣趨勢，吳聖宇分析，未來兩週將出現兩波明顯降溫。第一波自本週六起，受鋒面通過及華南雲雨區影響，全台水氣增加，中北部與東半部轉為「濕冷」型態，低溫預計持續至下週一，下週二、三才會回溫；第二波則落在2月7日至8日，將有更強冷空氣南下，強度有機會挑戰「強烈冷氣團」或「接近寒流」，提醒民眾提早做好禦寒準備。





關於農曆春節天氣，吳聖宇指出，中長期趨勢顯示，2月中旬後冷空氣有減弱跡象，天氣可能轉為「正常至偏暖」，若無明顯冷空氣影響，春節後半段降雨機率也相對較低。

至於南方海域傳出颱風生成訊號，他則認為，冬季出現熱帶擾動屬於正常現象，但目前訊號不穩定，即便生成，只要未進入南海，其外圍環流對台灣影響也相當有限。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

新竹清晨冷到7.5度！ 專家示警週末大變天、濕冷延續到下週一

【一週天氣】冷空氣發威下探12度「日夜溫差大」 週末北東台灣有雨

【有片】新疆滑雪客拍雪豹遭咬傷滿臉是血 「靠太近」說法惹議