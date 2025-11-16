美國歌手陶德史奈德過世 享年59歲

（中央社納希維爾15日綜合外電報導）以思想不羈、自由奔放的曲調，以及充滿宇宙感、頹廢幽默的詞曲而聞名的美國歌手陶德史奈德（Todd Snider），據唱片公司證實已經過世，享年59歲。

美聯社報導，他所屬的唱片公司今天社群媒體帳號發布聲明表示，陶德史奈德昨天辭世。

陶德史奈德的親友昨天發布聲明表示，他先前在田納西州漢德森維爾（Hendersonville）一家醫院被診斷出肺炎，隨後病情惡化並轉往其他醫療機構。他近期原已取消巡演行程。

他所屬唱片公司今天在聲明中表示：「他的音樂傳遞了無數柔情與細膩，也教會我們從不同角度看世界。他每天清晨起床開始寫歌，努力在那些影響他的唱作巨擘中找到自己的位置；而這些他奉為典範的音樂巨人，都曾經接納他、指導他，而他更是不斷鑽研他們的音樂。」

陶德史奈德的專輯包括New Connection、Near Truths and Hotel Rooms及被許多人視為代表作的2004年合輯East Nashville Skyline，並在這些專輯中收錄了他最知名的歌曲，包括I Can't Complain、Beer Run和Alright Guy。

陶德史奈德在俄勒岡州出生長大，後來在德州聖馬可（San Marcos）磨練音樂技巧，最後定居田納西州納希維爾（Nashville），並被部分人士冠上非官方的「東納希維爾市長」之稱。（編譯：蔡佳敏）1141116