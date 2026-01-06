美國正在狂、藍白正在擋！10%選民不挺賴清德但要軍購？黃暐瀚拋6建議：總統這樣做才能破局
藍白擋軍購民意卻過半支持？黃暐瀚：認同賴清德有43%，支持軍購有53%！
認同賴清德有43%，支持軍購卻有53%？政治評論員黃暐瀚今（6）日在節目中揭關鍵：有10%選民不支持總統但支持軍購。根據台灣民意基金會最新民調，賴清德聲望已從去年罷免案後的谷底32%回升至43%，不贊同度也從57%降至48%，情勢雖然回穩，但如何爭取這關鍵10%？黃暐瀚引布袋和尚詩「退步原來是向前」，提出六大策略包括軍購國情報告、親赴立院面對彈劾、召開國是會議等，強調在「美國正在狂、中共正在兇、藍白正在擋」局勢下，妥協才能前進，這群關鍵選民將決定1.25兆軍購案能否突破藍白封鎖。
「退步原來是向前」的政治智慧
黃暐瀚在朗誦布袋和尚的《插秧詩》：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；六根清淨方為道，退步原來是向前。」
他解釋，這首詩正是當前政治困局的解方——賴清德總統做了許多努力，但必須懂得「低頭才能看到水中天」，不要執著於對抗。「六根清淨」指的是眼耳鼻舌身意，意思是「你不要執著要跟他對抗」。黃暐瀚用童軍繩拔河比喻，「你以為是力氣很大就贏，沒有，他力氣很大，你突然放鬆的時候他就摔倒了」，強調賴清德若突然放軟身段，藍白反而會措手不及。
「重點在於退步原來是向前，不在於藍白贏還是賴清德贏，台灣人要贏」，黃暐瀚強調，台灣民眾很明顯對於國防預算表示支持，「因為我們需要有保護我們自己的能力，沒有人想要跟對岸打仗，可是如果他真的有一天會打過來的話，我總是要讓我有足夠的防衛能力」。
六大策略：不必全做但要做對
黃暐瀚重申日前提出的六項建議，並強調如同「李安有父親三部曲」，「我並不是叫總統一定要做的六個或是全部都做到，但你如果其中有做到一個或兩個的時候，你就有機會爭取到中間這10%現在目前並不支持你，可是其實他們是期待軍購的」。
第一，軍購國情報告。黃暐瀚澄清，他沒有叫總統去「即問即答」，因為現行憲法規定不行，「可是你可以去報告，立法院邀請你，你就去，去了以後，如果立法委員他非得要上台去即問即答，你可以不回答，這就叫退步原來是向前」。
他直言，若藍白委員的質詢內容有道理、能監督政府讓國家更好，大家都樂見；但若內容沒道理或只是想羞辱人，「你知道我要問你什麼問題嗎？不知道，下去」，藍白委員自己反而不會得分。軍購既然卡這麼久，國防部也說「已經來不及了」，就必須用制度內的方法解決，「2028也不一定是賴清德去當總統」。
憲法架構下的彈劾應對
第二，關於立法院彈劾案。黃暐瀚說明憲法增修條文的架構，「行政院長對立法院負責，立法院有監督行政院之權，政院有對立院負責之責，所以所有的行政事務包含軍購，其實都是行政院長應該報告，而不是總統。」
但彈劾不同，「彈劾是彈劾總統本人，彈劾這件事情是立法院跟總統之間直接的對立關係，你總不可能叫行政院長幫你解釋為什麼要彈劾總統」。他認為雖然賴總統可以選擇不去，但也可以選擇去，「以前阿扁第一次決定去花蓮出庭的時候，也是震驚社會，當時是總統，他願意走路去花蓮要出庭，就是這樣」。
黃暐瀚強調，「這就叫衝突、妥協、進步，你要做出一些讓大家覺得出格的事情，大家都以為賴清德不會去立法院，如果他去了以後，會衝擊很多人的視聽跟觀感，其實他好像跟很多人講的內容不太一樣，大家就會對媒體的論述產生懷疑」。
從「一萬塊事件」學到的教訓
第三項是編列軍人預算。黃暐瀚以「一萬塊事件」為例說明妥協的必要性。當時行政院花了多少力氣說明「為什麼不能發」、「會排擠財政紀律」、「預算權不在立法院」，結果有用嗎？「沒有用，民眾還是過半都是希望發一萬，所以當你擋不住或是你說明不清楚的時候，你必須要懂得妥協」。
其餘三項建議包括召開國是會議、下鄉向人民頭家報告，以及補提大法官。黃暐瀚強調，召開國是會議他從賴清德當選就開始建議，大罷免失敗後又講，現在是第三次提出，「絕對是有賺無賠」；補提大法官「本來就是他應該要做的事情」。
藍白支持者才是關鍵突破口
針對外界質疑「藍白會感謝嗎」，黃暐瀚表示，他寫完建議後看到很多留言都在問這個問題，「藍白的委員不會感謝，可是藍白的支持者，他內心會出現不一樣的想法，而且不會是很多，可能就那3%、5%，3%的淺藍、5%的淺白，加起來你就有8%」。
他分析，賴清德現在目前的這些想要買軍購，「我是屬於支持的，那你要怎麼樣讓更多人都支持，你就得要do something」。關鍵數據在於，台灣民意基金會同一份民調顯示，賴清德總統聲望在7、8月最大差距拉到57對32，「這差了整整25%，已經拉近到剩下5%了，你已經情勢回穩了，那如何能夠突破再往上走，你就是必須做一些大家沒有想像到的事情」。
民意支持軍購超乎想像
黃暐瀚指出重要事實，「台灣的民眾對於軍購，比國民黨的立委想像中還要支持，每一次只要講到軍購的，其實都是過半支持。」他引用台灣民意基金會民調指出，認同賴清德的是43.4%，但同一群受訪對象中，有53%不樂見1.25兆被立院擱置，「聽眾朋友這麼簡單的一個算術，就是有10%的人，他根本不是肯定賴清德的，有10%根本不肯定賴清德，也不想看到國防預算被擱置」。
「關鍵來了，這10%你如何能夠爭取到？這10%沒有說我喜歡賴清德，可是多了10%，就是除了認同賴清德的人當中，還有10%是不認同賴清德，但是也不想看到國防預算被擱置，今天的關鍵就在這裡」，黃暐瀚指出。
「美國正在狂、中共正在兇」的時局研判
黃暐瀚以四句話總結當前情勢：「美國正在狂、股票正在漲、中共正在兇、藍白正在擋。」他指出，「美國武器很強這件事情大家看起來，原來比俄羅斯的S300防空系統還要好，比那個JY27雷達還要強」，美國正展現實力；中共持續軍演施壓；在此情境下，民眾期待一個可以信賴的領導人。
「你要怎樣能信賴？你就是要做到能夠爭取更多的民眾認同，你要願意委屈自己，你要願意放下身段」，黃暐瀚建議賴清德要願意去讓這些不想兩岸發生戰爭的人安心，「所以你要多講中華民國，那民進黨這幾年有多講中華民國了，國民黨以前都講台灣，這兩年講到台灣會有點敏感」。
他強調，民進黨要的是軍購，「那軍購是為了要中飽私囊嗎？那如果是的話，我也不支持。如果軍購不是為了中飽私囊，是為了你我的自由、你我的安全、是為了防衛，那你想辦法讓這個事情能做成就是你的責任」。
兩年共處期的妥協藝術
黃暐瀚提醒，經過大罷免洗禮後，「民眾已經確定就是這個比例跟席次62席次，民眾不要民進黨在立法院多數的時候，那你2028再爭取看有沒有辦法多數，可是現在既然沒有的時候，未來兩年你就要想辦法跟這一個反對你的立法院，你如何跟他共處，甚至你要在跟他共處的過程當中達到你要的目的」。
如何讓藍白願意？「就是要藍白的選民也回頭告訴藍白立委說，我們要軍購，他們就會答應讓這個事情成真了。」黃暐瀚回到開場的布袋和尚詩作結：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；六根清淨方為道，退步原來是向前。」賴清德總統想要做事，「你做了這麼多的認真之後，你要知道，你真正低頭才能夠看到水中天，你的那一片天，你要低頭才看得到」。
台灣民意基金會民調顯示，賴清德總統聲望已從谷底32%回升至43%，不滿意度也從57%降至48%，兩者差距從25個百分點縮小至5個百分點。黃暐瀚認為，賴清德若其中做到一、兩項建議，就有機會爭取到中間這10%關鍵選民，讓國家在「美國正在狂、中共正在兇、藍白正在擋」的困局中找到出路。
