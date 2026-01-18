美國正在「掏空台灣」？民進黨中國部批「認知作戰」：曝4種典型手法

記者盧素梅／台北報導

「台美關稅」談判結果日前出爐，台灣成功爭取到與日、歐、韓同等的待遇，出口關稅確定降至15%且不再疊加，但藍白卻質疑「台美關稅談判代價是5000億美元投資」、「台積電要變成美積電」、「美國正在掏空台灣」，對此，民進黨中國部今（18）日表示，這正是典型的認知作戰操作場景，台灣應強化自身的「認知免疫力」，讓這些想要影響台灣社會，對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

民進黨中國部今天在臉書發文指出，台灣與美國政府達成關稅談判，最終成果受到工總、科技業的業界人士、工具機業的業界人士、財經專家一片好評，普遍認為對台灣非常有利。

民進黨中國部說明，台美關稅核心內容，包括對等關稅15%不疊加（與日、韓、歐盟同屬前端梯隊）； 232關稅取得最優惠待遇（全球首例）； 以「台灣模式」投資美國（企業2500億＋政府2500億信用保證，美方並承諾協助取得土地、水電、稅務優惠及簽證等資源）；美方擴大對台投資（半導體、AI、國防、安控、通訊生技/五大信賴產業）

民進黨中國部觀察發現，部分政治人物與親中的網紅名嘴在初期的震驚後，開始在網路上瘋傳幾個高度情緒化的說法，諸如「台美關稅談判代價是5000億美元投資」、「台積電要變成美積電」、「台灣只拿到15%好可憐」、「惹中國不開心、挑釁」，甚至被包裝成「美國正在掏空台灣」、「政府賣台換保護」。

民進黨中國部表示，在完全與事實不符的情況下，短時間內大量擴散、快速激化情緒，就是想要引導民眾產生焦慮與憤怒。這正是典型的認知作戰操作場景。

民進黨中國部指出，國安局11日公布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析報告」，指出中共黨政軍系統會先設定爭議敘事主題與基調，再動員科技公司、公關公司、網軍集團協力擴散，戰略目標包括，激化台灣內部對立、削弱民眾抗敵意志、影響友盟援台意願、爭取對中共立場的認同等。

民進黨中國部整理過往認知作戰案例，歸納以下四種典型手法：第一種為內容農場型，典型案例就是「文旦倒水庫圖」，暗示政府浪費、農政失能，畫面看起來非常震撼，很多人一看就轉傳，但結果完全不是事實。（與這次台美關稅15%相關的包括：5000億美元代價、台積電變美積電、政府出賣台灣產業等，即時性擴散就是為了觸發憤怒與恐慌）

第二種利用政治偏見擴大型，如「超思進口蛋事件」，把未證實的單一事件快速擴大成整個政府腐敗、制度崩壞、甚至政治陰謀，完全無法理性討論。（與這次台美關稅15%相關的包括：全面賣台掏空、民進黨陰謀、產業已經完蛋等，目的在放大偏見、加大社會分化）

第三種是短期無法證實型，最常見的就是疑美論、疑賴論，尤其是川普第二次上台，大量美國會棄台，和中國做交易的說法不斷重覆出現，用負面論述引發群眾焦慮。（與這次台美關稅15%相關的包括：內部人士透露、美國決定犧牲台灣、即將爆出更大事件等，目的在製造集體焦慮、戰略無力感與心理投降）

第四種是過度跨大型，把局部事件誇大成全面碾壓，製造我方的無力感。如親中網紅經常稱頌中國的 AI 與武器科技已經全面碾壓美國，全世界都追不上，台灣防禦已經沒有意義等。（與這次台美關稅15%相關的包括：挑釁中國陷入更大危險、台灣未來完蛋了等，目的在危言聳聽、煽動恐慌）

民進黨中國部指出，這波關於「台美關稅15%」的各種瘋傳訊息，已經明顯脫離事實驗證軌道，進入情緒動員與認知操控模式。

民進黨中國部提醒，面對高度數位化、AI化、跨國化的資訊戰環境，單靠政府澄清永遠追不上擴散速度，台灣民眾必須高度警覺，利用這波操作再度清楚辨別認知作戰的各種手法，強化自身的「認知免疫力」，讓這些想要影響台灣社會，對台灣不利的錯假訊息失去影響力。

