美國正夯！從屍體提煉脂肪當隆乳、提臀 醫曝「供不應求」

美國越來越多接受醫美手術的女子，把屍體脂肪用在隆乳和提臀上。示意圖

為了追求完美身材，你願意把屍體脂肪注射到體內嗎？美國近期正興起這股潮流，越來越多接受醫美手術的女子，把屍體脂肪用在隆乳和提臀上，還有醫生表示「供不應求」。

根據《每日星報》報導，原本醫美手術常見的脂肪填充物，多從受術者體內抽出，再注射回體內，但美國近期的趨勢是，直接從捐贈者遺體上抽取脂肪來用，並在那些認為自己身材不夠完美的女性族群間廣泛流傳。一名曼哈頓的醫美醫師多夫特（Melissa Doft）在社交平台上發文表示，許多人對此充滿興趣。真人實境秀《摩門教妻子的秘密生活》的明星法蘭基保羅（Taylor Frankie Paul），是嘗試這類手術的名人之一。

這種名為「AlloClae」的填充物是從屍體上提取的無菌脂肪製成，再由醫務人員透過門診手術注射。在此之前，供體脂肪會先經過清潔、消毒和純化，以去除細胞碎片、DNA和其他可能在植入人體引發負面免疫反應的成分。「AlloClae」從去年起進入美國市場，大約只有5％的醫美醫師有這項技術，要面對日益增加的需求，不少女性願意花費數千美元填充下垂的臀部和乳房。醫師施裡達拉尼（Sachin M. Shridharani）透露，「已經多次出現產品用完的情況」。

雖然支持者認為，「AlloClae」是由天然脂肪和膠原蛋白組成，比合成填充物更持久，可以改善、重塑或替代任何需要脂肪填充的部位，不過英國專家不這樣認為，直言這是一種使用捐贈人體組織的醫療程序，其風險遠超許多人想像，並未通過英國嚴格的安全規定，沒有取得批准，屬於非法。



