美國正式停鑄1美分硬幣 央行點出新挑戰

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財政部於11月12日鑄出最後5枚1美分(penny)硬幣，象徵流通232年的最小面額正式退場。中央銀行在臉書指出，儘管目前仍有約3000億枚1美分硬幣在市面上流通，但因缺乏全國統一規範，商家在定價、找零與系統調整上面臨不確定性，已對民眾造成困擾。停鑄雖可每年節省約5600萬美元材料費，但隨之而來的，是5美分(nickel)需求大增、而其生產成本更高的新挑戰。

在全球貨幣制度中，小額硬幣的製造支出長期是各國面臨的課題。例如台灣亦面臨硬幣成本偏高的問題，央行指出2023年新台幣1元硬幣的製造成本約1.5元。央行呼籲民眾支持「硬幣再流通計畫」，希望藉由活化民眾囤積的零錢，減少新幣鑄造需求，降低社會成本與環境負擔。

根據央行資料，美國1美分硬幣自1793年發行，1909年起沿用林肯肖像。隨原物料與工資上漲，美國鑄造1美分硬幣的成本長年高於面額，近期更升至每枚3.69美分。2024財政年度為生產約30億枚1美分硬幣，政府支出高達1.17億美元，年度虧損超過8500萬美元。

在龐大赤字下，停鑄計畫已討論多年。2013年歐巴馬批評美國「花太多錢製造無人使用的硬幣」；今年2月，總統川普則宣布已指示財政部停止鑄造1美分。國會陸續提出法案後，財政部長Brandon Beach於12日按下最後鑄造按鈕，象徵1美分正式停產。最後五枚刻上Omega符號(Ω)，錢幣專家預測，這些硬幣於12月拍賣時，每枚價格可達500萬美元(約1.52億新台幣)。

雖然美國已停止生產1美分硬幣，但它仍屬法定貨幣，且約有3,000億枚在市面上流通。隨著1美分硬幣逐漸退出流通，有些商家打算將定價向上或向下調整到最接近的5美分，但這可能會面臨法律問題，例如，與現金支付消費者不同，使用電子支付的消費者仍須依1美分為最小單位計價。

這種支付方式間的差異，恐造成對電子支付使用者的不公平對待。另外，一些商家則要求顧客儘量用1美分硬幣支付款項，甚至舉辦「用1美分硬幣換禮物卡」的活動，以幫助緩解1美分硬幣供給短缺的問題。另一個更讓人頭痛的問題是，停止生產1美分硬幣，相對地須生產更多5美分硬幣來因應需求，但每枚5美分硬幣的生產成本為13.78美分，遠高出1美分硬幣的生產成本(3.69美分)。

