美國正式批准輝達H200晶片銷中！需第三方檢測AI效能、禁止軍用

美國總統川普（Donald Trump）昨（13日）正式批准輝達（Nvidia）出售H200晶片給中國，但出貨之前，必須交由第三方檢測實驗室審查人工智慧（AI）效能，且銷往中國的晶片總量，不得超過美國客戶採購總額的50%。

綜合外媒報導，川普上個月宣布允許輝達向中國出口H200晶片，但附帶條件是其中25%營收將上繳美國。這項決策遭到美國跨黨派「對中鷹派」強烈抨擊，擔心這些晶片將大幅助長北京軍事實力，並削弱美國在AI領域的優勢。

不過，即便華府「對中鷹派」仍存高度疑慮，美國政府仍於昨日正式批准輝達出售H200晶片至中國。但根據相關規範，「這些晶片在出貨給中國之前，必須交由第三方檢測實驗室審查AI效能」。

此外，銷往中國的晶片總量，不得超過美國客戶採購總額的50%，輝達必須證明美國境內H200供應充足；而中國客戶則須提出「足夠的安全措施」，且不得將這些晶片用於軍事用途。

川普政府在AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）領導下，主張將先進AI晶片出口給中國，「反而能挫敗華為等受制裁中企研發自有晶片的動力，使其不致投入更多資源追趕輝達與超微（AMD）的領先設計」。

