美國正式退出世衛組織 全球衛生體系面臨衝擊

美國總統川普(Donald Trump)去年1月重返白宮後，下令美國退出世界衛生組織(WHO)，相關命令在今天(22日)生效。衛生專家警告，川普此舉將對美國與全世界人類的健康福祉造成傷害，微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)則表示，會找機會勸川普撤回這項決定。

路透社報導，川普在去年上任第一天簽署行政命令，宣布美國將退出世衛組織，這項命令在今天正式生效。美國國務院發言人表示，世衛未能有效控管、管理和分享資訊，導致美國損失數兆美元，因此總統行使職權，暫停繼續向世衛提供資金。

美國是世衛最大的資助國，供應該組織約18%的資金，一旦退出將引起預算危機，導致世衛被迫削減人力和工作規模。此外，世衛表示，美國尚未支付2024與2025年、合計2.6億美元的會費，該組織將在下個月的執行委員會議上討論美國退出後的應對方法。

正在瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇(WEF)的微軟創辦人比爾蓋茲認為，美國短期之內恐怕很難改變心意返回世衛，不過若有機會，他會努力向川普遊說，「這個世界需要WHO」。

世衛過去一年來持續精簡人力，到今年年中，被裁員的員工將達到總員工人數的四分之一。美國非營利組織彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)公衛計畫負責人漢寧(Kelly Henning)警告，美國的退出將削弱世衛的系統與協作機制，導致全球難以「偵測、預防和因應健康威脅」。(編輯：宋皖媛)

