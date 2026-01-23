美國正式退出世衛組織！批疫情時「靠攏中國」處置失當 2.6億美元會費不甩

即時中心／林韋慈報導

根據外媒綜合報導，美國衛生與公共服務部（HHS）昨（22）日宣布，美國已正式退出聯合國旗下的世界衛生組織（WHO），並且批評世衛組織對Covid-19疫情的應對失當。









依照美國法律，政府須提前一年正式通知WHO退出決定。美國衛生部指出，美國總統川普在首個總統任期內即曾表態有意退出世界衛生組織（WHO），並於2025年再度就職當天，透過行政命令正式宣布美國將退出WHO。隨著一年過去，美國政府已全面終止對WHO的資金支持，並撤回所有在WHO任職的美國政府人員及約聘人員，同時停止參與WHO主導的各類委員會、領導機構、治理架構及技術工作小組。

一名衛生部高層官員表示，美國「不打算以觀察員身分參與WHO，也不考慮重新加入」，未來在疾病監測與其他公共衛生優先事項上，將改以與各國直接合作的方式進行，而不再透過國際組織。美國政府也向媒體表示，從過去的資金與人力投入中「未獲得足夠回報」，並批評WHO在維護美國民眾利益方面的作為不符美方期待。官員指出，儘管美國長期是WHO最大金主之一，該組織卻從未出現過美國籍秘書長。

美國衛生部進一步指控，WHO在應對COVID-19疫情時處置失當，未能及時宣布全球公共衛生緊急事件，錯失防止病毒擴散的關鍵時機，且從未為此負責。衛生部在新聞稿中批評，WHO在疫情初期公開呼應並稱讚中國的防疫作為，卻未正視壓低病例數、資訊受限及延遲確認人傳人等問題；同時也遲遲不願承認病毒可經空氣傳播，並淡化無症狀感染者的傳播風險。

依美國法律規定，美國須在退出WHO前繳清所有積欠會費，目前尚欠約2.6億美元。不過，國務院一名發言人表示「美國人民已經付出太多」，言下之意，似乎並沒有打算繳清款項。

法律專家指出，美國實際上不太可能補繳欠款，而WHO也幾乎無力追討。喬治城大學全球衛生法專家高斯汀（Lawrence Gostin）表示，從法律角度來看，若未履行財務義務，美國將無法完成正式退出程序，但WHO缺乏強制美國付款的手段。他也指出，WHO理論上可透過決議要求美國清償後才能退出，但考量政治風險，組織未必願意升高衝突，而川普政府顯然仍會堅持撤出。

