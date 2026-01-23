美國正式退出世衛 盧比歐：回應WHO疫情期間失職

（中央社記者鍾佑貞華盛頓22日專電）美國今天正式退出世界衛生組織（WHO）。國務卿盧比歐及衛生部長小羅勃甘迺迪指出，這是回應WHO於COVID-19疫情期間失職。兩人抨擊WHO阻礙即時分享關鍵訊息，而這些訊息本可以挽救美國人的性命。

盧比歐（Marco Rubio）及小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）晚間透過聯合聲明表示，退出世衛是依照川普上任首日簽署的行政命令，兩人並抨擊WHO背棄核心使命，一再採取違背美國利益的行動。

聯合聲明指出，即使美國是創始成員國且為WHO最大的財政貢獻國，WHO卻推行由敵視美國利益的國家所主導的政治化、官僚化議程。

兩人指WHO對美國的貢獻進行抹黑與詆毀，例如WHO拒絕交還曾懸掛於總部前方的美國國旗，指未批准美國退出，還稱美國欠其補償。今後，美國與WHO的互動將僅限於執行退出程序以及保障美國人民的健康與安全。

聲明指出，美國已停止對WHO各項倡議的資金援助，也不再派駐人員。

根據聲明，美國將持續與各國及可信賴的衛生機構合作，分享最佳實踐、強化防範準備，並透過一個更透明、更有效且能帶來實際成果的模式來保護社群。

「我們將為那些在療養院孤獨死去的美國人、被WHO推動的限制措施摧毀的小企業，以及因WHO的不作為而生活破碎的美國人奪回我們的國旗。」

過去1年，世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）等全球衛生專家呼籲美國退出前三思。譚德塞本月初說：「希望美國能重返世衛，退出對美國與全世界而言是雙輸。」

世衛也指出，美國積欠2024與2025年會費。世衛發言人告訴路透社，執委會將於2月討論如何處理美國退出事宜。

喬治城大學（Georgetown University）歐尼爾全球衛生法研究所（O’Neill Institute for Global Health Law）創始所長高斯丁（Lawrence Gostin）指出，美國退出世衛明顯違反美國法律。

微軟（Microsoft）創辦人、蓋茲基金會（Gates Foundation）董事長蓋茲（Bill Gates）在達沃斯（Davos）受訪時表示，他預期美國短期內不會考慮重返世衛，但他會在有機會時持續遊說，「世界需要世界衛生組織」。

由於美國過去提供的資助占世衛組織資金18%。路透社報導，美國退出引發世衛預算危機。世衛已將管理團隊裁減一半，並削減整體預算；預計到今年年中，員工人數將減少約1/4。（編輯：陳慧萍）1150123